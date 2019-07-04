5 أسرى من الخليل يعلقون إضرابهم عن الطعام بعد اتفاق بعدم تجديد اعتقالهم الإداري

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن خمسة أسرى من محافظة الخليل علقوا اضرابهم المفتوح عن الطعام الذي استمر 12 يوما، رفضا لاعتقالهم الإداري، وذلك بعد خضوع واستجابة إدارة السجون الإسرائيلية لمطالبهم.

وأوضحت الهيئة أن الاتفاق الذي جرى برعاية قيادة حركة "فتح" في سجن رامون، يقضي بتحديد موعد الافراج عنهم وانهاء اعتقالهم الإداري، وتجديد الاعتقال الاداري بحقهم لمرة واحدة فقط.

ولفتت الى ان الأسرى الذين علقوا اضرابهم هم: الشقيقان محمود الفسفوس (29 عاما)، وكايد (30 عاما)، والاسير غضنفر ابو عطوان (26 عاما) بحيث ينتهي اعتقالهم الاداري بتاريخ 30 تشرين الثاني 2011.

فيما ينتهي الاعتقال الاداري للأسير عبد العزيز سويطي (30 عاما) بتاريخ 14 أيلول 2019، فيما الأسير سائد النمورة (27 عاما) ينتهي اعتقاله الإداري بتاريخ 1 كانون الأول 2019.

يشار إلى أن الأسرى المضربين عانوا من تفاقم في أوضاعهم الصحية، وبدت عليهم علامات الهزل والضعف العام وصعوبة في الحركة والمشي واصفرار الوجه، كما عانوا من الدوخة وأوجاع بالرأس.