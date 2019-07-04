الحكومة: راتب بنسبة 100% للعاملين في التربية والتعليم بالقدس

وطن: أقر مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة في 10 يونيو/حزيران الماضي، دفع رواتب العاملين في التربية والتعليم في القدس بنسبة 100%، وصرف مبلغ 600 ألف دولار بدل ايجار للمباني التابعة لوزارة التربية والتعليم في مدينة القدس المحتلة.

ووفقا للقرار، سيتم دمج مكافآت المعلمين في مدارس القدس كجزء من علاوة القدس وصرفها ضمن الراتب الشهري للمعلم.

وأشار القرار إلى دفع ضريبة المباني في القدس من قبل وزارة المالية للمالك مباشرة وبشكل سنوي، بالإضافة إلى صرف سلفة شهرية لمكتب التربية والتعليم في القدس لتغطية النفقات الجارية بما لا يتجاوز 50 ألف شيكل.

وتابع القرار "تغطية نفقات توزيع الكتب المدرسية لجميع طلبة القدس بما لا يتجاوز 50 ألف شيكل، بالإضافة إلى تخصيص الموازنة المطلوبة لتأهيل مدارس التدريب المهني بقيمة 2 مليون دولار لبدء العام الدراسي 2019 – 2020 دون عراقيل".

وكان رئيس الوزراء محمد اشتيه قد أكد أن حكومته ستواصل عملها في مدينة القدس المحتلة، لتثبيت المقدسيين، ومواجهة الضغوطات والعراقيل التي يضعها الاحتلال.