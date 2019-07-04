إيران تطلب من رياضييها عدم منافسة رياضيين إسرائيليين

وطن: طالب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الإيرانية، رضا صالحي أميري، من اتحاد الجودو العالمي عدم منافسة رياضيين من بلاده مع رياضيين إسرائيليين.

وجاءت مطالبة أميري استباقاً لانعقاد بطولة العالم المقبلة للجودو، خلال دورة الألعاب الأولمبية المقرر انطلاقها في طوكيو، بداية العام المقبل.

يذكر أن اللاعب الإيراني، سعيد مولاي، المصنف الثاني عالميًا سيشاركان في هذه البطولة، حتى وزن واحد وثمانين كيلوغرامًا.

وكانت وسائل إعلام عبرية رجحت أن يقابل لاعب الجودو الإسرائيلي ساغي موكي، اللاعب الإيراني البارز سعيد مولاي، الذي يعتبر واحدًا من أفضل اللاعبين في هذا المجال.