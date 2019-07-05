أجواء صيفية حارة ودرجات الحرارة حول معدلها السنوي

رام الله- وطن: أفادت الأرصاد الجوية بأن اليوم لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة، ودرجات الحرارة حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام مع بقاء الجو لطيفاً في ساعات الليل في المناطق الجبلية وصيفياً معتدلاً في باقي المناطق ، وتكون الرياح شمالية غربية بوجه عام.

وغدا السبت : يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو صيفياً حاراً نسبياً الى حار نهاراً ، بينما تتجه الأجواء الى الاعتدال ليلاً في المناطق الجبلية ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

أما يوم الأحد : يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو حاراً في مختلف المناطق في ساعات الظهيرة ويسود جو شديد الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت. مع ساعات المساء يعتدل الجو من جديد ويصبح الجو لطيفاً ومنعشاً. الرياح تكون جنوبية غربية لتصبح غريبة في ساعات المساء والليل.