فيديو|خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في "تل أبيب" .. يهود إثيوبيون يهتفون "الحرية لفلسطين"

رام الله- وطن: تناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسجل يظهر به متظاهرون يهود من اصول إثيوبية وهم يهتفون بكلمات داعمة لفلسطين ويرددون معا "الحرية لفلسطين"، وذلك خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في " تل أبيب".

وتخلل المقطع الصوتي صيحات باللغة العربية والعبرية والإنجليزية مثل "الله أكبر" و"فلسطين حرة"وغير من الهتافات.

وتستمر الاحتجاجات العنيفة من قبل المتظاهرين اليهود من أصول إثيوبية إثر مقتل شاب من اصل إثيوبي على يد شرطي إسرائيلي خارج أوقات عمله، فيما دعا قاعدة الاحتلال إلى التهدئة وسط اتهامات "عنصرية".

وتتواصل المظاهرات وترافقها عمليات تكسير واسعة النطاق نفذها الإثيوبيون مساء اليوم، حيث طالت سيارات الشرطة.

وتأتي تلك الاحتجاجات التي عمت الأراضي المحتلة عام 1948، وبعد مقتل الشاب سالمون طاقا (18 عاما) برصاص شرطي إسرائيلي.

وأغلق المحتجون العديد من الطرق وأشعلوا الإطارات في مختلف المناطق، ووقعت اشتباكات بين شرطة الاحتلال والمحتجين في عدة أماكن.