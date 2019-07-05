(محدث) النيابة العامة تقرر اليوم إغلاق 6 مسابح لمخالفتها شروط السلامة

رام الله- وطن: أكد الناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، بأن النيابة العامة ولجنة السلامة العامة قد أقرتا اليوم إغلاق مسبح "مشهور" في مدينة رام الله، و 3 مسابح في محافظة أريحا والأغوار، واثنين في محافظة قلقيلية.

وأوضح ارزيقات في حديث لوطن بأن المسابح قد أغلقت لمخالفتها شروط السلامة العامة والاجراءات الوقائية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن الشرطة القضائيه و شرطة السياحة والآثار نفذت القرارات لما تشكله هذه المخالفات من خطوره على حياة المواطنين والزوار وتفاديا لوقوع الحوادث والإصابات.

وبحسب ما أفاد ارزيقات فأن الشرطة والنيابة ولجنة السلامة تقوم بتفتيش دوري على المسابح والمواقع السياحية والمتنزهات والمدن المائية للتأكد من التزام المشغلين بشروط السلامه العامة.