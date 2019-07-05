مشعشع يوضح : شهوان سيبحث عن آفاق مهنية جديدة خارج " الأونروا" .. والاتفاق دخل حيز التنفيذ

رام الله- وطن : أكد المتحدث الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا" سامي مشعشع في بيان توضيحي يخصوص استقالة رئيس المكتب التنفيذي "الأونروا"،حكم شهوان، بأن حوار قد جرى ما بين المفوض العام للأونروا ورئيس شؤون الموظفين، وقد تم الاتفاق خلاله على أن شهوان سيبحث عن آفاق مهنية جديدة خارج الوكالة، فيما دخل الاتفاق حيز التنفيذ الفوري.

وجاء هذا البيان التوضيحي الصادر عن الأونروا، بعد أن تناقلت مواقع إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي نبأ استقالة شهوان المفاجئة من منصبه في الوكالة.

وجاء في البيان:" غنى عن القول بأن الأونروا والمفوض العام يدركان الاسهامات الهامة للزميل حكم والذي تولى مناصب أساسية وعالج ملفات مهمة للأونروا على مدى السنوات الست الماضية -- اسهامات ساعدت الوكالة على مواجهة التحديات الماثلة أمامها ومعززا خلال ذات الفترة للعلاقة مع العاملين وممثليهم وكذلك معززا للعمل المشترك والحوار البناء مع الدول المضيفة"

وأضاف: "إن الوكالة مصممة على الاستمرار في تقديم خدماتها الانسانية للاجئين الفلسطينيين التزاما بالولاية المعطاة لها من الجمعية العمومية للامم المتحدة بالشراكة مع الدول المضيفة والمتبرعة لما فيه مصلحة لاجئي فلسطين. وأود التأكيد على ان المفوض العام للأونروا يعمل بنفس العزم والتصميم لتوفير الدعم المالي للوكالة وضمان استمرار خدمات الاونروا دونما انقطاع بالإضافة لمتابعة الجهود المبذولة لتجديد ولاية الأونروا.

يذكر أن حكم شهوان، تولى منصب كبير المستشارين في المكتب التنفيذي في "الأونروا" في غام 2013.

وعمل كمسؤول هيئة العاملين في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا" منذ 2017 في لبنان.

شغل منصب مدير عام "الأونروا" في لبنان بين 2016 و2017، وكبير مستشاري البرامج في "مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع" بين 2012 و2013، ومنسق العمليات في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" بين 2006 و2012، ورئيس الفريق الانتخابي في " برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق" بين (2004 و2006).

كما كان مستشاراً أمنياً في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بين 2000 و2003، ومستشاراً أمنياً في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" خلال 2003، وموظفاً ميدانياً في "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" بين 1996 و1999، ومديراً للمشاريع في "المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية" بين 1995 و1996، وموظفاً ميدانياً في " المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين " بين 1993 و1995.