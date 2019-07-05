أبو كشك يجتمع في لبنان مع رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت AUC

القدس-وطن: التقى رئيس جامعة القدس، البروفيسور عماد أبو كشك، في العاصمة اللبنانية، برئيس الجامعة الأمريكية في بيروت، الدكتور فضلو خوري، بحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية د. سعيد أبو علي، ورئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس السيد منيب المصري، وتم خلال اللقاء الاتفاق على إرسال جامعة القدس لـ10 طلاب سنويا من كلية الطب، لقضاء فترة التدريب السريري في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت.

وأشار البروفيسور أبو كشك، إلى أن "اللقاء مع رئيس هذه الجامعة العريقة التي خرجت نخبة من القادة والرؤساء ورجال الاقتصاد والمجتمع في المنطقة العربية خلال العقود الماضية، كان مثمراً للغاية في توطيد أصر العلاقة بين الجامعتين، حيث تم الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة لفحص الافكار الريادية والابداعية التي يتقدم بها الباحثون والطلاب بداية من العام الاكاديمي القادم، وتعزيز العمل على خلق البيئة الابداعية الملائمة وتطوير عمل حاضنة القدس للأعمال الريادية والإبداع".

وأضاف أبوكشك "أن جامعة القدس وضمن مسعاها الاستراتيجي لتطوير علاقتها بطلبتها وخريجيها المبدعين، وربط الطلبة الجدد باحتياج سوق العمل الفلسطيني، والاطلاع على النماذج الناجحة عربياً ودولياً، فقد تم الاتفاق على انتداب مساعد الرئيس للتنمية والاتصال لقضاء اسبوع في الجامعة الأمريكية في بيروت، للاطلاع على تجربة الجامعة والانظمة المعمول بها بالتواصل مع الخريجين، وتنمية الموارد المالية في جامعة القدس.