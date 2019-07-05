الهيئة الوطنية لمسيرة العودة تدعو الرئيس عباس لزيارة غزة

وطن: اكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار على استمرار المسيرات كأداة شعبية بأدواتها السلمية لاستنهاض الحالة الوطنية لمنع إسقاط حق العودة وكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة.

ووجهت الهيئة في بيان لها، التحية للمقاومة الفلسطينية في الذكرى الخامسة للعدوان على قطاع غزة عام 2014، ولشهداء تلك المعاركل.

كما توجهت بالتحية لشهداء مسيرات العودة وجرحاها الميامين ولأسرانا الابطال في سجون الاحتلال وللمضربين عن الطعام وفي مقدمتهم الاسير جعفر عز الدين الذي دخل اضرابه عن الطعام اسبوعه الرابع.

ودعت الهيئة الرئيس محمود عباس للقدوم إلى غزة وعقد الاطار القيادي المؤقت لوضع حد للانقسام واستعادة الوحدة ومواجهة المؤامرة.

ودعت الجماهير الفلسطينية الى المشاركة في فعاليات الجمعة الـ66 القادمة جمعة(لا تفاوض لا صلح. لااعتراف بالكيان)