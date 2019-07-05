22 اصابة بالرصاص الحي في مسيرات العودة

وطن: أصيب مساء اليوم، 40 مواطنا بجراح مختلفة، 22 مواطنا منهم بالرصاص الحي خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لفعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار على طول الشريط الفاصل لقطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة، أن 16 مواطنا أصيبوا برصاص الاحتلال الحي، وتم تحويلهم لمشافي الوزارة لتقديم العلاج لهم.

هذا وشارك المواطنون في قطاع غزة اليوم في الجمعة الـ 65 لمسيرة العودة وكسر الحصار التي جاءت تحت عنوان "بوحدتنا نسقط المؤامرة"، والتي جاءت بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وتوافد المواطنون الى مخيمات العودة الخمسة من رفح جنوباً وحتى جباليا شمالاً، بالحافلات وسيراً على الأقدام وبالدراجات النارية.

في ذات السياق، كان جنود الاحتلال الإسرائيلي على استعداد للتصدي للمسيرة السلمية الأسبوعية، وباشروا بإطلاق النار والرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية المسيلة للدموع على المتظاهرين .

الجدير ذكره، أن مسيرات العودة وكسر الحصار انطلقت في 30 آذار من العام الماضي، للتأكيد على حق العودة، وكسر الحصار الاسرائيلي الظالم عن قطاع غزة.