رئيس برشلونة: نيمار يرغب في مغادرة سان جيرمان لكنهم يرفضون

وطن: قال رئيس برشلونة جوسيب بارتوميو، إن "النادي يدرك أن نيمار يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة إلى بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، لكن النادي الفرنسي لا يريد بيع المهاجم البرازيلي".

وأبلغ بارتوميو مؤتمراً صحافياً اليوم الجمعة "نعرف أن نيمار يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان لكننا ندرك أيضاً أن باريس سان جيرمان لا يرغب في بيعه، لذلك لن نضمه".

كما كشف بارتوميو عن اجتماع بين أوسكار جراو الرئيس التنفيذي لبرشلونة وميجل أنخيل جيل مارين الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد بشأن انتقال مهاجم فرنسا أنطوان غريزمان، الذي أعلن في مايو (أيار) أنه سيترك فريق العاصمة الإسبانية.

وتراجع شرط فسخ عقد غريزمان من 200 مليون يورو (224.4 مليون دولار) إلى 120 مليون يورو، لكن بارتوميو قال إن "النادي يحاول الوصول إلى اتفاق دون دفع هذا الشرط".

وأضاف "بالأمس عقدنا اجتماعاً في مدريد، جيل مارين وأوسكار جراو تقابلا وطلبنا معرفة إن كان بوسعنا التفاوض من أجل غريزمان".

ورفض غريزمان عرضاً للانتقال إلى برشلونة العام الماضي، وأعلن استمراره مع أتلتيكو في فيلم وثائقي أطلق عليه "القرار".