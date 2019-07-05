مصرع مواطن من الخليل بحادث سير في مصر

وطن: لقي المواطن ماهر خضر حلاحلة (47 عاما) من بلدة خاراس بمحافظة الخليل، مصرعه اليوم الجمعة، في حادث سير وقع في مدينة دهب بجمهورية مصر العربية إثر اصطدام حافلة كان يستقلها مع شاحنة على الطرف المقابل

وأعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، أنها تقف على الإجراءات اللوجستية المتعلقة بجثمان المواطن حلاحلة.

من جانبه أوعز سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، لمندوب السفارة للسفر مباشرة إلى مدينة دهب للقيام بكافة الإجراءات الادارية المطلوبة بالتنسيق مع الجهات المصرية وعقب التواصل مع ذوي الفقيد.