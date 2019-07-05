هل تطيح عملية خانيونس الفاشلة برئيس "أمان"؟

رام الله - وطن: لا تزال العمليّة العسكريّة الفاشلة التي نفّذتها شعبة استخبارات الاحتلال العسكرية (أمان) في تشرين ثانٍ/ نوفمبر الماضي بخانيونس، تلقي "بظلالها القاسيّة" على قيادة جيش الاحتلال وعلى الوحدة نفسها التي تعتبر من أفضل وحدات جيش الاحتلال، بعدما كشفت القوةَ الإسرائيليّة قوةٌ تابعة لحركة حماس، وقتلت قائدها، قبل أن يتمكن باقي أفراد القوة من الفرار.

وبحسب ما ذكره المراسل العسكري لصحيفة "معاريف"، ألون بن دافيد، فإن رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، سيحسم خلال الفترة القريبة إن كان سيطيح برئيس "أمان"، تمير هايمان، من منصبه أو إن كان سيدعمه.

ودخل هايمان إلى منصبه قبل تنفيذ العمليّة الفاشلة بثمانية أشهر، "بخبرة ضحلة بالأعمال الاستخباراتيّة"، بتعبير بن دافيد، إذ عمل سابقًا قائدًا لوحدة "السلك الشمالي" في جيش الاحتلال ومديرًا للكليات العسكريّة. وكتب بن دافيد إن العملية الفاشلة "وقعت قبل أن ينتهي هايمان من التعرف بعمق إلى تعقيدات عالم "وحدة العمليات الخاصّة" في جيش الاحتلال، الذي يحوي تخصّصات عديدة".

وبدأت الأزمة مع اضطرار كوخافي إلى التوجه إلى العميد (أ) (48 عاما)، ليعود إلى الخدمة الدائمة في جيش الاحتلال، ليتولى مجددا قيادة لواء العمليات الخاصة، وذلك من أجل إعادة بناء هذا اللواء "الذي تضرر جدا بعد فشل العملية الخاصة في غزة، في تشرين الثاني/نوفمبر الأخير"، غير أن بن دافيد نقل "إشاعات" أن العميد (أ) اشترط العمل مباشرةً تحت قيادة كوخافي، لا تحت قيادة هايمان، وهو ما يؤدي إلى "تآكل صورة هايمان".

ومن المتوقع أن يجري، خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب "معاريف"، تلخيص للتحقيقات العديدة التي أجراها جيش الاحتلال خلال الفترة الماضية.

عرب 48