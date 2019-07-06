عطل مفاجئ بخدمات iCloud الخاصة بأجهزة أبل

وطن: اشتكى مئات من مستخدمى أبل حول العالم من مواجهتهم لمشكلات مع iCloud، والتى يبدو أنها أثرت أيضًا على الخدمات فى متاجر البيع بالتجزئة التابعة للشركة، وفقًا لـ 9to5Mac.

فيما تشير صفحة حالة أنظمة أبل إلى أن "التقويم" و"جهات الاتصال" و"التذكيرات" الخاصة بـ iCloud تتأثر حاليًا بالانقطاع المستمر، وأن بعض المستخدمين قد يواجهون مشكلات، فيما تقول الشركة إن المشكلات التى تؤثر على Apple Pay والمستندات وFind my friends و Find My iPhone و Game Center و iCloud Sign In، وغيرها من الخدمات تم حلها منذ ذلك الوقت.

ولاحظ المستخدمون على "تويتر" أن المشكلات امتدت إلى متاجر أبل - فبعضها لا يستطيع إصلاح أجهزتهم، بينما لا يستطيع الآخرون إكمال عمليات الشراء، فيما يعد هذا الانقطاع هو الثانى للشركة خلال هذا العام، ويأتى بعد يوم من انقطاع الخدمة لمدة يوم واحد، والذى أثر على العديد من خدمات فيس بوك.

ويعد "iCloud" خدمة تخزين ونسخ احتياطى عبر الإنترنت من أبل، ويتيح للمستخدمين تخزين المعلومات، بما فى ذلك البريد الإلكترونى وجهات الاتصال والتقويم، كما يتيح للمستخدمين مزامنة هذه البيانات بين العديد من الأجهزة المدعومة والحواسيب، وتوفر آى كلاود مساحة تخزين تصل إلى 5 جيجابايت مجانًا، بينما توفر مساحات تخزين إضافية مقابل رسوم اشتراك شهرية أو سنوية.