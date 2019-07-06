للمرة الثانية في يومين.. زلزال "عنيف" يضرب كاليفورنيا

وطن: أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي اليوم السبت، أن زلزالا قويا بلغت شدته 7.1 درجة هزّ جنوب كاليفورنيا، بعد يوم من أعنف زلزال في المنطقة منذ 25 عاما، دون تسجيل أي أضرار.

ووقع الزلزال في عمق عشرة كيلومترات وعلى بعد 125 ميلا إلى الشمال من لوس أنجلوس وتراجعت شدته لاحقا إلى 6.9 درجة حسب وكالة رصد الزلازل الأورومتوسطية.

وهزت توابع قوية المنطقة الصحراوية منذ وقوع زلزال بلغت قوته 6.4 درجة يوم الخميس وقال مسؤولون إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات ناتجة عن الزلزال، لكن منزلين اشتعلت فيهما النار بعد ضرر أصاب أنابيب غازهما المنزلي.