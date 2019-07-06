حزب الشعب: أي تقدم للشعب السوداني هو تقدم في دعم شعبنا من أجل استقلاله

وطن: اعتبر أمين عام حزب الشعب، بسام الصالحي، أن أي تقدم للشعب السوداني، هو تقدم في دعم شعبنا من اجل استقلاله ونيل حقوقه في الدولة والعودة.

وفي رسالة خاصة أرسلها الصالحي للحزب الشيوعي السوداني، قال الصالحي "إن حزبنا وشعبنا الفلسطيني ينظر باعتزاز كبير لانجازكم الكبير وننظر باعتزاز خاص للدور المميز الذي لعبتموه أيها الرفاق الاعزاء في الحزب الشيوعي السوداني، في تحقيق طموحات الشعب السوداني الشقيق".

وأعرب عن آماله بالتقدم الدائم للشعب السوداني في تحقيق طموحاته الديموقراطية والاجتماعية الاقتصادية.