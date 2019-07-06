من غزة.. أول فريق رياضي من "المكفوفين" يمارس الكاراتيه

غزة _ وطن _ صباح حمادة: "ليس الكفيف الذي أمسى بلا بصر، إني أرى من ذوي الأبصار عميانا" مقولة لإيليا أبو ماضي تنطبق على فتيةٍ من ذوي الإعاقة البصرية، آمنوا بالقوة التي منحهم الله إياهم، فحولوا الإعاقة إلى فرصةٍ والمحنة إلى منحة، بمجهودات مدربهم الكابتن حسن الراعي ليكونوا أول فريق من المكفوفين يمارس رياضة الكاراتيه على مستوي الوطن العربي.

يقول الكابتن حسن الراعي رئيس الاتحاد الفلسطيني للدفاع عن النفس للأشخاص ذوي الإعاقة، لوطن، " قبل ثلاث سنوات بدأت تجربتي في تدريب أول فريق من المكفوفين يمارس رياضة الكاراتيه، وكانت تجربة ناجحة". مؤكداً أنه أطلق العديد من المبادرات لتدريب ذوي الإعاقة الحركية ومتلازمة داون ومرضى التوحد.

ويشير الراعي إلى أن نتائج تدريب فريق من ذوى الإعاقة البصرية لممارسة رياضة الكاراتيه كانت إيجابية وسريعة، واستطاع الفريق في عام 2016 حصد المرتبة الثالثة على مستوى العالم في بطولة أقيمت بدولة دبي.

ويوضح أنه تم دمج رياضة الجودو مع الكاراتيه للفريق لتقاربهم سوياً، وعدم وجود أي تضارب، وليستفيد اللاعب أكثر من مهارة في ذات الوقت.

وحول الصعوبات التي واجهت الفريق، يؤكد الكابتن حسن لـ وطن، أنه لا يتقاضى أي راتب مقابل تدريبه للفريق، إضافة إلى أنه بمجهود شخصي يحاول توفير بدل مواصلات والزي الرياضي للاعبين حتى يواصلوا تمارينهم، مشدداً على أن الصعوبة والتحدي الأكبر الذي يواجهه أن يتم توفير ممول أو راعي رسمي للفريق ليستمر اللاعبين في التقدم.

ويؤكد الكابتن حسن أن مهارات اللاعبين تطورت بشكلٍ إيجابي، إلا أن تمرين واحد في الأسبوع لا يكفي، لعدم وجود رعاية مالية تساهم في تسهيل مهمة وصول اللاعبين للنادي لأكثر من يوم في الأسبوع.

من جانبه، اللاعب محمد الغزالي (22 عاماً)، يقول لــوطن، "انضممت للفريق منذ ثلاثة أشهر، عن طريق الصدفة أثناء حديث أصدقائي عن وجود فريق لذوى الإعاقة البصرية يمارس رياضة الكاراتيه"، مشيراً إلى أن سعيد بتجربة الانضمام للفريق، ومستعد للدخول في أول بطولة له بعد أيام قليلة.

ويوضح اللاعب إيهاب سلامة (18 عاماً) لــوطن، أنه اختار رياضة الكاراتيه لما فيها من فنون للدفاع عن النفس، وصقل مهارات.

ويشير سلامة إلى أنه شارك الفريق في البطولة التي أقيمت في دبي، مؤكداً على أن عدم وجود رعاية مالية إليهم من أكثر المعيقات التي تواجههم في ظل سوء الوضع الاقتصادي في القطاع وعدم تمكن عوائلهم من تحمل تكاليف المواصلات لهم.

ويحلم اللاعبان أن يمثلوا فلسطين في بطولات عالمية ويحصدوا المراكز الأولى، وأن تتبنى إحدى الجهات الرسمية أو الخاصة الفريق وتوفر له كافة اللوازم والمصاريف.

ويطمح الكابتن حسن بالوصول باللاعبين لأعلى المستويات عالميا، وأن تجد مناشدتهم آياد رحيمة تمد يد العون والمساندة في دعمهم مادياً لاستمراريتهم وتطوير قدراتهم.



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