القضية الفلسطينية من منظور قضية جنوب أفريقيا.. تجربة لـ 20 شابا فلسطينيا زاروا جوهانسبرغ

وطن: تعمل مجموعة شبابية فلسطينية، على دراسة القضية الفلسطينية من منظور قضية جنوب أفريقيا، بعد زيارتها خلال الفترة 1-11 نيسان/ أبريل 2019، وذلك باستضافة من حركة الشباب الفلسطيني، وبالتعاون مع المركز الأفريقي الشرق أوسطي AMEC.

وضم الوفد الشبابي 20 فلسطينيًا، حضروا من مناطق مختلفة في فلسطين المحتلة والشتات، بخلفيات أيديولوجية وسياسية واجتماعية وثقافية متنوعة، معبرين عن الكل الفلسطيني.

واجتمعوا في جوهانسبرغ، حيث شاركوا في برنامج دراسي مكثف شمل مجموعة محاضرات وحلقات دراسية وزيارات لمواقع تاريخية وسياسية، إضافة إلى اجتماعهم مع شخصيات سياسية وشبابية وقادة في مجتمع جنوب أفريقيا.

ويسعى البرنامج الدراسي إلى التعرف على نضال حركة التحرر في جنوب أفريقيا ضد الاستعمار، الذي استمر نحو 400 عام، وما فرضه من أبارتهايد وتمييز عنصري بين العرقيات المكونة لمجتمع جنوب أفريقيا، إضافة إلى دراسة آثار الاستعمار الذي ما زالت تعاني منها البلاد حتى الآن، من السيطرة على الأرض والموارد، وانعدام المساواة العرقية والاقتصادية.

وتكمن أهمية هذه التجربة، كونها شبابية تعبّر عن جيل فلسطيني ينخرط في النضال التحرري سواء داخل فلسطين المحتلة أو في الشتات، متعطشًا للحرية التي يحاول انتزاعها، رافضًا تجزئتها أو تقسيمها، ولا يقبل المساومة عليها.

شباب فلسطيني جاء من مناطق مختلفة حول العالم، ومن خلفيات وظروف متنوعة ليشارك بعضه البعض ما يحمله من أفكار وأيديولوجيات تعبّر عن رؤيته للنضال الفلسطيني، وماذا يرى في مشروعه التحرري؟ وما نظرته المستقبلية له؟ وما الدور الذي يسعى للقيام به كجيل جديد يرفض التسويات السياسية التي تنتقص من تحقيق الحرية الكاملة للشعب الفلسطيني، ولا تضمن حق عودته إلى كامل الأرض الفلسطينية، ولا تعترف بامتلاكه هذه الأرض، وتفتقر إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية له، وتستثنيه من المشاركة الديمقراطية. وكيف يتعلم الشباب الفلسطيني من نماذج تاريخية لنضال جنوب أفريقيا أو نضالات أخرى مشابهة، والاستفادة منها في نضاله المستمر؟

في حين تبرز الأهمية الأخرى لدراسة الوفد الشبابي الفلسطيني نضال جنوب أفريقيا ضد الاستعمار، في محاولة للتعلم عن قرب من التجربة في مسيرة تحررنا المستمرة ضد الاستعمار الصهيوني، والاستفادة عبر عقد المفارقات والمقارنات بين القضيتين اللتين خاضتا قبل 25 عامًا عمليتي سلام، أدتا إلى انتقالهما إلى مرحلة سياسية جديدة لن تلبي الإرادة الشعبية للفلسطينيين ولجنوب أفريقيين في نيل التحرر الكامل.

اختيار تجربة جنوب أفريقيا من بين عشرات التجارب التي خاضت النضال ضد الاستعمار، يهدف إلى استكشاف الربط المستمر بين النضال الجنوب أفريقي والنضال التحرري في فلسطين تحت إطار "الفصل العنصري" الذي تتداوله الدراسات بشكل مستمر، وتتبناه بعض الدعوات القانونية بما يلتقي مع القانون الدولي الذي يحرّم الفصل العنصري.

رغم أنه يقتصر وصف "الفصل العنصري" كنظام سياسي وليس ممارسة استعمارية تقوم على الاستيلاء على الأراضي ومصادرتها وانتزاع أصحابها منها، والتوسع الاستيطاني عليها، والسيطرة الكاملة على مواردها. وهو ما مورس، ولا يزال، في البلدين بما يخدم الرأسمالية وأطراف الاستعمار.

إلا أن إطار الفصل العنصري أصبح الأكثر استخدامًا منذ عام 2002 وخاصة بعد إقامة الجدار الفاصل، من قبل ناشطي حملة مقاطعة الاحتلال BDS، بهدف حشد المتضامنين حول العالم من أجل القضية الفلسطينية والعمل لصالحها، ومحاربة الاستعمار الإسرائيلي بمقاطعته، وسحب الاستثمارات منه، وفرض العقوبات عليه.

وفي ضوء ذلك، درس الوفد الشبابي تاريخ الفصل العنصري في جنوب أفريقيا والكفاح الشعبي ضده، كما درس أبعاد وآثار الفصل العنصري التي ما زالت قائمة حتى الآن، والتي تتمثل على عدة صُعُد أهمها استمرار الاستيلاء على الأراضي وحرمان الشعب الأسود الجنوب افريقي من تملّكها، والسيطرة على الاقتصاد واحتكار الموارد الطبيعية، وانعدام المساواة العرقية والاجتماعية. وهو الذي بدا واضحًا خلال الزيارات الميدانية التي نفّذها الوفد في عدة أماكن في جوهانسبرغ، وخاصة في تجمّعي سويتو وألكسندرا، واجتماعه مع شخصيات سياسية وشعبية ناشطة أجمعت على أن شعب جنوب أفريقيا ما زال يعاني من تبعات الاستعمار والفصل العنصري.

وتزامنت هذه التجربة الدراسية لقضية جنوب أفريقيا، مع خطوات تضامنية مع القضية الفلسطينية، اتخذتها وزارة خارجية جنوب أفريقيا وذلك بتخفيض التمثيل الدبلوماسي لكيان الاحتلال لديها، كما خفضت التمثيل الدبلوماسي في "تل أبيب" من سفارة إلى مكتب ارتباط، وهو الأمر الذي تكرر عامي 2010 و2015 احتجاجًا على الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وضمن خطواتها النضالية المستمرة، وعلى المستوى الاقتصادي، قررت جنوب أفريقيا عام 2012، إصدار قرار استنادًا إلى قانون حماية المستهلك يجبر الشركات على تحديد المنتجات المستوردة من إسرائيل، بوضع لاصق المنشأ على بعض المنتجات الإسرائيلية، ووقف بيع هذه المنتجات على أنها "صنعت في إسرائيل".

في حين تجدر الإشارة إلى أن دولة الاستعمار في جنوب أفريقيا كانت من بين الدول الأولى في أفريقيا التي صوّتت على قرار تقسيم فلسطين في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947، وأوصت بإنشاء دولة صهيونية على الأرض الفلسطينية. وما زالت آثار هذه العلاقة تشهدها جنوب أفريقيا التي فيها اليوم لوبي صهيوني قوي صاحب نفوذ ومصالح اقتصادية.

من جهة أخرى، في الوقت الذي خاضت فيه حركات التحرر في البلدين تجربة الكفاح المسلح على مبادئ وأسس ثورية سعت من خلالها لانتزاع الحرية الكاملة من الاستعمار من دون مساومات، واتساع الانتفاضات الشعبية الرافضة للقهر والظلم، اتجه حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بقيادة نيلسون مانديلا إلى المفاوضات كطريق لإنهاء نظام الفصل العنصري، إلا أنه وبعد 25 عامًا ما زال الجنوب أفريقيون السود محرومين من تملّك أراضيهم والاستفادة من موارد بلادهم واستغلال العمالة المحلية، كما وما زال النظام الرأسمالي يتجذر ويسيطر على اقتصاد البلاد لصالح نخب سياسية واقتصادية واجتماعية، وما زال الفصل العنصري واضحًا بين المناطق أو الأحياء الغنية مثل ميدان نلسون منديلا المعززة بالأجهزة الأمنية وأنظمة المراقبة، والمناطق أو الأحياء الفقيرة مثل ألكساندرا حيث يعيش الناس في ألواح الزينكو، من دون توافر الخدمات الأساسية من صحة وتعليم، وحرمانهم من فرص العمل والتطور.

كما قارن المشاركون في التجربة الدراسية المفاوضات في جنوب أفريقيا مع المفاوضات الفلسطينية – الصهيونية في 13 أيلول/ سبتمبر 1993 وما توصلت إليه من نتائج اليوم باتت شبيهة بنتائج مفاوضات جنوب أفريقيا، ما يطرح تساؤلات مهمة حول عمليات المفاوضات في البلدين وأثرها في مسيرة تحريرها، ومدى استجابتها للمطالب الشعبية بالتحرر الحقيقي والكامل، وكيف تستغل حركات التحرر الانتفاضات الشعبية والغضب الشعبي الذي كان سائدًا في البلدين قبل المفاوضات، وكيف نستفيد من هذه التجربة التاريخية التي ساهمت في إبقاء الاستعمار بوراثة مؤسساته وأدواته؟ وكيف أدت الضغوطات الدولية دورًا في عدم تحقيق التحرر الحقيقي في فلسطين وجنوب أفريقيا؟ وكيف نصنع الحلفاء والأصدقاء الدوليين المساندين لحركات التحرر؟