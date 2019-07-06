عنب غزة يواجه خسائر فادحة.. والسبب!!

وطن: قال الخبير الزراعي في غزة نزار وحيدي، إنه مع انطلاق موسم حصاد العنب هذا الاسبوع في قطاع غزة، صدمنا بالخسائر التي مني بها المزارعون حيث تقدر الخسارة بـ30%.

واشار الى ان الخسارة التي مُنِيَ بها موسم العنب، طالت بعض الاصناف اللابذرية فقط، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، اما باقي اصناف العنب لم تتأثر، فاتضح وجود نسبة خسارة في اكثر المناطق في غزة، لأن درجات الحرارة ارتفعت بصورة مفاجئة في غير الوفت التقليدي لارتفاعها، ما شكل صدمة للنباتات، فاحترقت الاغصان والثمار في مراحل النمو الاولى.

وكشف الخبير الزراعي خلال حديثه لوطن، عن مسببات الخسارة، المتمثلة بارتفاع اسعار مدخلات الانتاج، فارتفع سعر المبيدات الفطرية والاسمدة، فواجه بعض المزارعين مشكلة في شرائها، الى جانب الوضع الاقتصادي السيء في غزة، وهو ما انعكس سلبا على المزارعين، بالاضافة لعدم ثقتهم بتحقيق ارباح في السوق، لأنهم يدركون بأن معدلات البيع لجميع المحاصيل هذا العام اقل من الأعوام الماضية، فانخفضت القدرة الشرائية، وأصبح التركيز لدى المواطنين على شراء الاساسيات، وتراجع الاهتمام بالفواكه، "كمادة ترفيّة".

واضافة الى ما ذكر، فإن التصدير ما زال متوقفا بسبب الاحتلال ومايسمونه بالاجراءات الامنية، وهذا ينعكس سلبا على أسعار المنتجات، بحسب الوحيدي.

وقال: العنب لا يُستورد في غزة، الا في ايلول وتشرين اول ومن الضفة فقط، وهذا فقط لسد الفجوة.

وكشف عن التوجهات العامة في غزة فيما يتعلق بالعنب، "نتجه اليوم للهروب من قضية الصنف الواحد او الاصناف المتقاربة في الانتاج، فأصبح هناك توزيع للاصناف على مدار الموسم(اصناف مبكرة جدا، واصناف تقليدية، واصناف متأخرة، واصناف متاخرة جدا)، فانتاج العنب لدينا يبدأ من حزيران حتى تشرين ثان، واحيانا يصل لكانون الاول في بعض الاصناف.

واشار الى ان سعر العنب في بداية الموسم يترواح من 5-6 شيكل للكيلو غرام، ويختلف حسب حجم الحبة ومواصفات الصنف.

يذكر ان مساحة الارض المزروعة بالعنب فى قطاع غزة للعام 2019، حوالي 6600 دونم مقسمة كالآتي(5200) عنب بذري مثمر، (400) غير مثمر و(820) عنب لابذري مثمر، (180) غير مثمر، ويتوقع انتاج حوالي (7500) طن من العنب للموسم الحالي، بحسب وزارة الزراعة، ومع محدودية الأراضي الزراعية في قطاع غزة يتجه المزارعون للتوسع الرأسي (زيادة عدد الأشجار في وحدة المساحة)، واتباع طرق تربية جديدة منها التربية على حرف y و حرف T والمعرشات.

ويتميز العنب بأنواعه، باحتوائه على نسبة جيدة من المواد السكرية سريعة الامتصاص وسهلة الهضم، حيث يتركز سكر الجلوكوز وسكر الفركتوز بشكل كبير .

ويتميز العنب كذلك بغنائه بالفيتامينات مثل فيتامين (ج) وكذلك فيتامين (ب) كما يحتوي على نسبة جيدة من العناصر المعدنية مثل البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم.