آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

غزة- وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة ظهر اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأحد.

وقالت الداخلية، إن السفر غدًا سيكون لحافلة الجوازات المصرية والحافلتين الأولى والثانية حتى الرقم (50) من كشف (7/4).

وأكدت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غدًا الساعة 07:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت لضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رابط كشف (7/4): اضغط هنا