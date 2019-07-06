قوى رام الله والبيرة تدعو لوقفة الثلاثاء المقبل أمام مكتب الأمم المتحدة وتصعيد المقاومة الشعبية

وطن: دعت قوى رام الله والبيرة، السبت، إلى المشاركة في الاعتصام والوقفة امام مقر مكتب الامم المتحدة، الثلاثاء المقبل، الساعة 12:00 ظهرا، في ذكرى فتوى لاهاي، وتأكيدا على اهمية انهاء الاحتلال عن ارضنا بكل اشكاله، ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها المتواصلة بحق شعبنا بما فيها الاستيطان الاستعماري.

كما دعت لاعتبار الجمعة المقبل، يوما "لتفعيل نقاط التماس مع الاحتلال في المواقع التي تشهد فعاليات اسبوعية، في الريسان وبلعين ونعلين، وكافة القرى والبلدات والطرق الالتفافية، تأكيدا على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكل الأشكال المشروعة وفق القانون الدولي".

وأكدت القوى على "أهمية توسيع الانشطة والفعاليات المساندة للاسرى في سجون الاحتلال، وخصوصا الاسرى المضربين عن الطعام، رفضا لسياسة الاعتقال الاداري بحقهم، والدعوة لاوسع حملات الضغط الشعبي حتى يتم الاستجابة لمطالبهم، وخصوصا المؤسسات الدولية الحقوقية والانسانية التي يجب عليها تحمل مسؤوليتها تجاه قضية الاسرى".

كما شددت على رص الصفوف والتوحد وبذل الجهود من اجل انهاء الانقسام، لمواجهة التحديات بخطاب سياسي موحد، يصون مقدرات شعبنا ويحمي تضحياته، وصولا لتحقيق أهدافه المشروعة في العودة والحرية والاستقلال.