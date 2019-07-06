كتائب القسّام: دولة الاحتلال لم تطالبنا بالجندي الأثيوبي

وطن: مرة أخرى تُثبت كتائب القسام الوجه العنصري لدولة الاحتلال تجاه المستوطنين من اليهود الأثيوبيين (الفلاشا)، ففي الوقت الذي تقوم به داخلية الاحتلال بقمع مظاهرات اليهود الأثيوبيين.. نفت كتائب القسام، اليوم السبت، في تصريح خاص لقناة RT، تسلمها أي طلبات من الجانب الإسرائيلي عبر وسطاء، لفتح قضية الأسير الإسرائيلي "أبرهام منغستو المحتجز في قطاع غزة".

وقال مصدر في الكتائب : "لم تطالب الحكومة الإسرائيلية عبر أي من الوسطاء بفتح قضية المفقود ابراهام منغستو، مع قضية أسرى العدو منذ اختفائه، ولم يتم إدراجه ضمن ملف المفاوضات نهائيا".

وقد أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية في يوليو 2015، نبأ اختفاء منغستو، من ذوي الأصول الأثيوبية، داخل قطاع غزة في شهر سبتمبر 2014.

وتؤكد كتائب القسام وجود أسرى إسرائيليين في قبضتها من بينهم الجندي من قوات النخبة الإسرائيلية، أورون شاؤول، الذي وقع في كمين أعدته عناصرها خلال الحرب على غزة في صيف 2014، والملازم الأول هدار غولدن، بالإضافة إلى آخرين. يُعتقد أن من بينهم جندي أثيوبي، أعلن الاحتلال عن اختفائه.