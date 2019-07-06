تكليف القدومي محافظا لفلسطين في الصندوق العربي للإنماء وعضو المجلس الثوري ولويل نائباً له

رام الله- وطن: كلف رئيس الوزراء د. محمد اشتية وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، الدكتور نبيل القدومي بمنصب محافظ فلسطين في الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والإجتماعي، فيما تم تكليف عضو المجلس الثوري بسام ولويل نائبا لمحافظ فلسطين في الصندوق.

ويشغل الدكتور قدومي منصب رئيس مجلس إدارة شركة "بروجاكس العالمية"، وهي شركة عربية متخصصة في إدارة المشاريع، وكذلك رئيس مجلس أمناء "مؤسسة التعاون".

فيما يرأس ولويل الاتحاد الفلسطيني للصناعات، ويشغل منصب أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، ورئيس مجلس إدارة شركة أريحا لتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الزراعية الصناعية، بالإضافة إلى مناصب اقتصادية أخرى.

ويتخذ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، من دولة الكويت مقراً له، وهو مؤسسة مالية إقليمية عربية تنصب أغراضه في تمويل المشروعات الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية العامة والخاصة، وتقديم المعونات والخبرات الفنية. وتتميز أنشطة الصندوق العربي بعدد من الجوانب الهامة التي تجعل منه نموذجاً للتعاون والتكامل الاقتصادي العربيين، وتجسيداً للعمل العربي المشترك المتميز.

ويضم الصندوق العربي في عضويته كل الدول العربية، ويتركز نشاطه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويطبق في عملياته " قاعدة تحييد العمل الاقتصادي العربي"، إذ تنظم عملياته مجموعة قواعد موضوعية، ولا دخل للأحوال السياسية في أعماله إطلاقاً.

ويلبي الصندوق العـربي دائماً احتياجات التنمية في الدول الأعضاء، ويراعي التوازن بين أنشطته، وضمان الجدوى والشفافية لكل المشروعات.

ويقول الصندوق إن من أهم أسس عملياته الأخذ بأولويات المشاريع التي تقررها الدول، وعدم فرض سياسات مالية أو اقتصادية معينة عليها أو التدخل فيما تقرره من سياسات اقتصادية واجتماعية، وذلك من منطلق دعم جهود دولنا العربية والتعاون معها.

وتتصف قروض الصندوق العربي التي يقدمها للدول الأعضاء بشروطها الميسرة، مراعاة لتوفير التمويل بشروط سهلة لمساعدة الدول العربية في تنفيذ خططها الإنمائية، ولكن في حالة فلسطين فإن القروض تقدم كمنح.