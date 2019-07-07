جمعية يمينية متطرفة تعلق اعلام فلسطين على شوارع الضفة

وطن: رفرفت اعلام فلسطينية صباح اليوم الاحد، رفعت على اعمدة الكهرباء في الشارع الالتفافي رقم 60 الواصل ما بين مدينة القدس ومجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بان اعلاما فلسطينية رفعت على أعمدة الكهرباء الواقعة في الشارع المذكور وتحديدا عند المنطقة المعروفة بـــ "كيلو 17"، وكذلك على مدخل مستوطنة "دانيال" المقامة على أراضي المواطنين جنوبا، علما ان هذا الشارع يخضع للسيطرة الامنية الاسرائيلية.

وفي الوقت الذي ظن فيه المارة ان نشطاء فلسطينيين قاموا بتعليق هذه الاعلام، على غرار ما كانوا يقومون به على الشوارع الالتفافية، قالت القناة السابعة العبرية ان من علق الاعلام ليسوا فلسطينيين وانما خطوة احتجاجية نفذتها حركة ريجافيم اليمينية التي أرادت أن تحذر من الاتجاه المستمر للسلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة (ج) الواقعة تحت سيطرة الاحتلال وفق اتفاقية اوسلو.

واضافت المنظمة وفقا للموقع العبري ان " الحركة قامت مؤخرًا بالترويج لحملة توضيحية تسعى إلى كشف عجز إسرائيل في مواجهة المزيد من الأعمال التي تقوم بها قيادة السلطة الفلسطينية في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية".

وباشرت سلطات الاحتلال بازالة تلك الاعلام المعلقة على شارع 60 والشوارع الاخرى.