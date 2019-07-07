إيران تعلن رسمياً بدء رفع نسبة تخصيب اليورانيوم خلال الساعات المقبلة

وطن: قالت إيران، اليوم الأحد، إنها ستبدأ بتخصيب اليورانيوم أعلى من نسبة 3.67%، التي يسمح بها الاتفاق النووي، خلال ساعات قليلة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، قوله إن إيران ستطبق الخطوة الثانية في خفض تعهداتها في إطار الاتفاق النووي، وقال: "سنبدأ اليوم رسمياً بتجاوز مستوى 3.67% في تخصيب اليورانيوم".

وجاءت تصريحات ربيعي في مؤتمر صحفي عقده رفقة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي، والمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي.

كما يأتي القرار الإيراني مع انتهاء مهلة الستين يوماً التي حدَّدتها طهران للدول الأوروبية للوفاء بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي.

وقال عراقجي: "نحن اليوم في نهاية مهلة الستين يوماً، وبما أنه لم تتحقق مطالبنا بشأن الاتفاق النووي نقوم اليوم بالمضي بالخطوة الثانية، وكما أعلنا في المرحلة الأولى أننا لسنا ملتزمين بمستوى المخزون، فلن نقوم بمراعاة مستوى تخصيب اليورانيوم".

وهدَّد عراقجي بأن إيران قد تنسحب من الاتفاق النووي إذا لم تلتزم بقية الأطراف بتعهداتها في الاتفاق، لكنه أشار في ذات الوقت إلى أن تخفيض التزامات طهران بالالتزامات النووية الآن، لا يعني خروجها من اتفاق 2015.

ومن جهته قال كمالوندي، إن الإجراءات الفنية ستنتهي خلال الساعات القليلة القادمة، وستبدأ عملية التخصيب بنسبة أكثر من 3.67%.