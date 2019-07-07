نتنياهو يدعو الى فرض عقوبات على ايران

وطن: وصف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو زيادة إيران مستوى تخصيبها لليورانيوم بأنه "خطوة بالغة الخطورة"، مجددا الدعوة لكل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى "فرض عقوبات تلقائية على إيران".

وخلال اجتماعه مع حكومته، قال نتنياهو: "تلك خطوة بالغة الخطورة... انتهكت إيران تعهدها الرسمي بموجب (قرارات) مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعدم تخصيب اليورانيوم بما يتخطى مستوى معينا".

من جهته، وصف وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز خطوة طهران لزيادة تخصيب اليورانيوم بأنها "معتدلة"، لكنه حذر في الوقت ذاته من أنها قد تعني سلوكها الطريق المؤدية لحيازة السلاح النووي.

وقال شتاينتز في حديث تلفزيوني الأحد: "إيران بدأت بزيادة تخصيب اليورانيوم، وإن كان ذلك على شكل زيادة معتدلة حتى الآن، لكنها شرعت في كسر القيود المفروضة عليها على تخصيب اليورانيوم".

وأضاف: "هذا يعني أنها تتجاهل الخطوط الحمر التي تم الاتفاق عليها وأنها بدأت مسيرتها، مسيرة ليست بسيطة، تجاه حيازة الأسلحة النووية".