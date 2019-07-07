خلال مشاركة وفد المبادرة بمؤتمر "متحدون ضد صفقة القرن".. مصطفى البرغوثي: يجب محاصرة التطبيع وتحريمه

وطن: شارك وفد من حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ضم الأمين العام لحركة المبادرة د. مصطفى البرغوثي و القيادي في المبادرة يوسف قويدر في الملتقى الشعبي العربي" متحدون ضد صفقة القرن" الذي عقد في بيروت بدعوة من المؤتمرات القومي العربي، و القومي الاسلامي، و مؤتمر الاحزاب العربية، و مؤسسة القدس الدولية، و اللقاء اليساري العربي، والجبهة العربية التقدمية.

و ألقى د. مصطفى البرغوثي كلمة في بداية المؤتمر شكر فيها المنظمون على مبادرتهم بالدعوة للقاء الشعبي الكبير لمواجهة وافشال صفقة القرن، كما وجه التحية للبنان على احتضانه للمؤتمر، وللنضال الفلسطيني.

وقال البرغوثي نوجه التحية لشعبنا الفلسطيني المكافح ولشهدائه وأسراه وهو القابض على الجمر في كافة اماكن تواجده، وقد شاء قدره أن يقف شامخا في طليعة قوى التصدي للظلم و العدوان في عصرنا و لأسوأ منظومة احتلال و أبرتهايد في التاريخ البشري الحديث.

وأكد البرغوثي أن صفقة القرن التي سماها "صفقة القبر" تمثل أخطر مؤامرة على الشعب الفلسطيني منذ عام ١٩٤٨ وتستهدف كل مكونات قضيته الوطنية.

وقال ان الحديث عن التطوير الاقتصادي، وماورد في ورشة المنامة ليس سوى خدعة كبرى لم تنطلي على أحد.

و طالب البرغوثي بالعمل على ثلاثة محاور :

الفلسطيني بالبناء على الوحدة الوطنيةالسياسية الشاملة ضد صفقة القرن، بانهاء الانقسام و بناء قيادة وطنية موحدة في اطار منظمة التحرير الفلسطينية، وبتطبيق قرارات المجلس المركزي، و تبني استراتيجية وطنية تركز على تصعيد المقاومة الشعبية، وتعزيز الصمود الوطني، وتوحيد مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل، والاراضي المحتلة، و الخارج.

و المحور العربي بمحاصرة التطبيع و تحريمه، و الضغط الشعبي الجماهيري لحسم المواقف الرسمية برفض صفقة القرن و مفرزاتها.

و دوليا بمواجهة الهجمة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني و نشر الرواية الفلسطينية وتعزيز حركة التضامن معه.

و اختتم البرغوثي كلمته بالقول ان الشعب الفلسطيني لن يسمح لإسرائيل و فريق صفقة القرن بدق أسافين بين الفلسطينيين و العرب، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني هو السد المنيع و حائط الصد دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى وعن الأمة العربية بكاملها ومن أجل مستقبل حر لكل شعوبنا العربية، ومؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يسمح لاحد بسلبه حقه في تمثيل نفسه والذي حققه بالتضحيات الغالية.

و ذكّر البرغوثي بما قاله نيلسون مانديلا بأن قضية فلسطين وحريتها هي قضية الإنسانية الأولى في عصرنا، وهي كانت ومازالت قضية العرب الأولى، و لا يمكن الا ان تنتصر .