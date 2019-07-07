ادارة نادي جبل المكبر : أبرز إنجازاتنا شراء ووقف عقار في غاية الأهمية لصالح النادي

وطن: اسدل الستار قبل يومين على ثلاثة أعوام من العطاء والإنجازات التاريخية حققتها إدارة نادي جبل المكبر المقدسي تضمنت إعادة وثبات الفريق الكروي في مصاف دوري المحترفين وتعزيز الفرق الرياضية والأنشطة المختلفة وإنجاز الملعب الكروي الأول في بلدة جبل المكبر المقدسي أضافة لشراء ووقف عقار ذو موقع حساس في بلدة جبل المكبر ، وحيث أعلن قبل يومين عن تشكيل لجنة تسيير أعمال والدعوة لانتخابات بعد ثلاثة أشهر يسلط الضوء في هذا التقرير على ابرز إنجازات إدارة نادي جبل المكبر المقدسي والتي تمثلت :

شراء ووقف عقار في موقع استراتيجي

استطاعت إدارة نادي جبل المكبر المقدسي تجنيد التمويل اللازم لشراء ووقف قطعة أرض ومقر جديد لنادي جبل المكبر المقدسي ، ويتميز المقر بموقع الإستراتيجي وحول استعمال المقر فقد اكد رئيس مجلس ادارة النادي محمد السلحوت بأن النادي يدرس الخيارات الأمثل لاستثمار المقر حيث يجري تكمن التطلعات بأن يكون مصدر لتعزيز الموارد المالية للنادي وصولا به للاكتفاء الذاتي ، ونوه السلحوت أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا دعم صندوق ووقفية القدس لصالح شراء العقار وما جمع من مساهمات من المجتمع المحلي وكثر ما تبرع به مالك العقار نفسه ، ليصبح هذا العقار وقفا خيريا اسلاميا عاما .

الشراكة مع صندوق ووقفية القدس

وأضاف السلحوت بأن دعم صندوق ووقفية القدس لم يتوقف عند شراء العقار خلال العامين الماضيين بل شمل دعم الفريق الأول وتوفير الملابس الرياضية لكل فرق النادي إضافة لتمويل معسكر رياضي للفريق الأول في تركيا ، وأشاد السلحوت بدعم صندوق ووقفية القدس الذي كان علامة فارق في مسيرة نادي جبل المكبر ، معتبرا صندوق ووقفية القدس من أهم المؤسسات التي تساهم بدعم مدينة القدس وأهلها .



إنجاز الملعب الكروي

وبشأن الملعب الكروي قال محمد السلحوت أن إدارة نادي جبل المكبر المقدسي ومنذ استلامها لزمام الأمور قبل عامين وضعت نصب أعينها أهمية إنجاز ملف تعشيب الملعب الكروي ليكون أول مرفق رياضي بهذا الحجم والتميز لخدمة أهالي بلدة جبل المكبر المقدسي شاكرا رجل الأعمال المقدسي علي شقيرات على مساهمته في الأرض والمجلس الاعلى للشباب على مساهمته في الترميم وتحقيق هذا الحلم في بلدة جبل المبكر .

البدء بترميم مقر نادي جبل المكبر المقدسي .

واستكاملا لخطة التطوير الشاملة والإرتقاء بنادي جبل المكبر المقدسي أعلن السلحوت البدء بمشروع ترميم مقر نادي جبل المكبر المقدسي بتمويل مشترك بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق ووقفية القدس وبتنفيذ برنامج الأمم المتحدة معلنا أن المقر خلال أشهر سيكون صرحا رياضيا شامخا ومشرفا لمدينة القدس ويليق بأهالي بلدة جبل المكبر المقدسي .



إحياء الألعاب والأنشطة الرياضية الأخرى .

وأضاف السلحوت أن إدارة النادي نجحت في إحياء العديد من الألعاب الرياضية أبزرها السباحة والملاكمة حيث أصبح للنادي فرقا مميزة ومنافسة في هاتين الرياضتين إضافة لتنفيذ العديد من الأنشطة والبطولات خلال العامين المنصرمين .



دوري العائلات في بلدة جبل المكبر المقدسية

وحول اهتمام إدارة النادي بتعزيز البعد الاجتماعي للنادي تحدث السلحوت عند إنجاز دوري العائلات الذي حضره الالاف من أبناء البلدة على مدار شهر رمضان المبارك في لوحة فسيفسائية رائعة تجلت بين كل عائلات المكبر .



الارتقاء بالفريق الأول والحفاظ عليه في دور الأضواء

وحول الفريق الكروي أكد السلحوت أنه عند استلام الفريق الأول حيث كان في درجة الإحتراف الجزئي كان هدف الإدارة إعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية في دور الأضواء وقد نجحت الادارة في تحقيق هذا الهدف والحفاظ على وجود الفريق بوضع جيد لموسمين في دوري الأضواء معتبرا الفريق الأول عصب النادي وما يميزه احتضانه لأبناء البلدة الذين يشكلون أكثر من 70 % من تشكيلة الفريق وهذا يعتبر تتويج لخطة الإدارة بالاعتماد على أبناء البلدة وتنمية قدراتهم .



وفي الختام اعتبر السلحوت هذه النجاحات نجاحا لكل أبناء بلدة جبل المكبر ولكن من ساهم بوقته وماله لدعم النادي وفي مقدمتهم مجلس الإدارة الذي تحميل الكثير من الاعباء لتحقيق هذه الإنجازات وحول المرحلة المستقبلية تحدث السلحوت أن جبل المكير يشهد حالة من الالتفاف المميزة حول النادي مما يبشر بمستقبل واعد لهذه المؤسسة معتبرا الرهان الأول على أبناء الجبل الذين يثبتون في كل مرة عطائهم اللامحدود في خدمة مدينة القدس وأكد السلحوت بأنه سيبقى هو وكافة زملائه جنودا لخدمة النادي سواء كانوا ضمن الإدارة المقبلة أم لم يكونوا.