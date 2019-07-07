الأردن تضيء القدس

وطن: اتفق رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم مع وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي على تفاصيل المرحلة الثانية من الربط الكهربائي، التي ستبدأ خلال الشهرين المقبلين لتزويد القدس كاملة بالكهرباء.

ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وفا) فإن الاتفاق سيمكن من استيعاب (80 ميغا واط بدل 26 ميغا واط)، ما يمكن من تغطية محافظة القدس كاملة بالشبكة الكهربائية.

ومن جانبها، بينت زواتي أن اللجان الفنية الفلسطينية والأردنية تعكف على وضع الخطط النهائية للبدء بالمشروع، مشيرة إلى أنه تم البدء فعليا بشراء المواد اللازمة للمشروع.

وتوقعت أن يكون قائما على الأرض خلال مدة زمنية من ستة أشهر إلى سبعة، وبذلك نستطيع الوصول إلى مناطق العيزرية وأبو ديس ومناطق القدس.

يذكر انه تم توقيع اتفاقية إعلان مبادئ للربط الكهربائي بين فلسطين والأردن، في شهر شباط/ فبراير من العام المنصرم، التي ستوفر مصدرا جديدا للكهرباء غير المصدر الاسرائيلي.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، وصل أمس السبت، على رأس وفد وزراي رفيع، إلى العاصمة الأردنية عمان، في زيارة رسمية تستمر يومين.