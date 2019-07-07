الاحتلال يأخذ قياسات المنازل المهددة بالهدم في حي وادي الحمص بالقدس

وطن: داهم العشرات من جنود الاحتلال، اليوم الأحد، حي واد الحمص ببلدة صورباهر جنوب القدس، وأخذوا قياسات المنازل المهددة بالهدم وصوروها تمهيدًا لهدمها.

وذكر رئيس لجنة خدمات بلدة صورباهر والبيوت المهددة بالهدم في حي واد الحمص حمادة حمادة، أن جنود الاحتلال داهموا الحي للتخطيط لتنفيذ عملية الهدم التي تطال237 شقة سكنية، وتأوي نحو 500فردًا.

وأوضح أن محكمة الاحتلال أصدرت قرارًا يقضي بهدم المنازل في الحي، بحجة بنائها قرب جدار الفصل العنصري، ما يشكل خطرًا أمنيا على الجدار، حسب زعمهم.

ولفت إلى أن الجنود مارسوا التخويف والترهيب بين سكان المنازل، إذ طالبوا السكان بهدم بيوتهم بأيديهم، وإما أن تجرفها بالكامل، ودفع مئات آلاف الشواكل تكلفة عملية الهدم.

وبين "حمادة" أنه صدر قرار عن الحاكم العسكري للاحتلال بمنح السكان مهلة حتى تاريخ 18 من الشهر الجاري، وبعدها من المقرر أن تهدم جرافاته المنازل في أيِّ لحظة.

ويقطن في حي واد الحمص ببلدة صورباهر نحو 6 آلاف نسمة.