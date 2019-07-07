الاحتلال يغلق الطريق الرئيس الرابط بين قرى وبلدات جنوب غرب الخليل

رام الله- وطن: أغلقت قوات الاحتلال، اليوم الاحد، البوابة الحديدية المقامة على الطريق الرئيس قرب بلدة بيت عوا، والذي يربط بلدتي بيت عوا، ودير سامت، بقرى المجد وسكة وبيت الروش ودير العسل، وغيرها من قرى جنوب غرب الخليل، ما تسبب في اعاقة حركة المواطنين ومنع تنقلهم بين تلك البلدات

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أعلنت عن اغلاق هذه الطريق لمدة اسبوع اعتبارا من اليوم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن محمد عبد العزيز شروف (30 عاما) على حاجز عسكري قرب مخيم العروب شمال الخليل.