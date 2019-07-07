زلزال يضرب شرق إندونيسيا وتحذيرات من تسونامي

وطن: وقع زلزال بلغت قوته 6.9 درجة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة سولاويسي الإندونيسية مساء اليوم الأحد، مما دفع السلطات إلى التحذير من حدوث موجات مد عملاقة (تسونامي).

وذكرت وكالة الزلازل الإندونيسية أن الزلزال وقع في البحر على عمق 10 كيلومترات.

بدورها، أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن قوة الزلزال بلغت 6.9 درجة.

وقالت الهيئة إن الزلزال سجل على عمق 24 كلم وتم تحديد مركزه في بحر الملوك بين شمال سولاويسي وشمال الملوك.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

(الميادين)