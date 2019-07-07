فيديو| اعتقال 3شبان من مصلى باب الرحمة

رام الله- وطن: اعتقلت شرطة الاحتلال، مساء اليوم الأحد، ثلاثة شبان من داخل المسجد الأقصى، واثناء الخروج من باب حطة بالمسجد.

وذكر شهود عيان ان شرطة الاحتلال اعتقلت الشاب احمد ركن من ساحة مصلى باب الرحمة، والشابين احمد الشاويش وابراهيم النتشة اثناء خروجهما من باب حطة بالمسجد الأقصى.

وشهد مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى توترا بين المصلين، بعد اعتقال شرطة الاحتلال الشبان، ومنعها المصلين الدخول إليه.

واغلقت قوات الاحتلال المدخل الرئيسي لمصلى باب الرحمة وطردت المصلين، ثم سمحت بدخول النساء اليه دون الرجال.

وكان شبان احتجوا مساء اليوم لدى اكتشافهم قيام شرطة الاحتلال بازالة القواطع الخشبية، التي تفصل بين الرجال والنساء داخل مصلى باب الرحمة بالأقصى.

واشاروا إلى ان المصلين ادوا صلاة العشاء الليلة داخل مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى، رغم اعتقال الشبان وطردهم منه.

وأفاد شهود عيان ان عناصر من شرطة الاحتلال قاموا صباح اليوم بازالة قواطع الخشب من مصلى باب الرحمة، قبل موعد دخول المصلين اليه كالعادة في الساعة الثامنة والنصف.