جيش الاحتلال ينشر نتائج التحقيق بعملية خانيونس ويعترف بفشله

وطن: التحقيق يدل على أن حماس نجحت في السيطرة على وثائق عسكرية ومعدات وأجهزة للقوة الخاصة الإسرائيلية.

نشر جيش الاحتلال بعض التفاصيل عن التحقيق في العملية النوعية التي فشلت في عمق قطاع غزة، قبل نحو ثمانية أشهر، وقتل خلالها اللفتنانت كولنيل "ميم" الذي يحظر نشره اسمه، وأصيب ضابط آخر بجروح.

وأشارت قناة "كان" العبرية إلى أن الضابط الجريح من عملية تسلل القوة الخاصة شرق خانيونس لا يزال يتلقى العلاج حتى هذا اليوم.

وذكرت القناة العبرية أن القوة الإسرائيلية انكشفت عندما طلب رجال القسام من أحد أفراد القوة، وهي امرأة، التعريف عن نفسها وذكرت اسم معين وعند فحصه من القسام تبين أنها امرأة متوفاة.

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال السابق غادي آيزنكوت: "أن حماس نجحت في السيطرة على وثائق عسكرية ومعدات وأجهزة للقوة الخاصة الإسرائيلية".

وتابع آيزنكوت: "يشير تحقيق هيئة الأركان إلى أن العملية فشلت تماما بسبب إخفاق عملياتي في إعداد وتنفيذ العملية، بالإضافة إلى السلوك التكتيكي الخاطئ على الأرض، كما أنه لم يتم تعزيز القوة الخاصة حسب الحاجة، وكانت هناك ثغرات تكررت في مهام مماثلة، كما أن الأخطر هو أن القوة لم تكن على مستوى المهمة".

وأشار التحقيق إلى بعض الإخفاقات في طريقة تحضير الجيش لهذه العملية، التي هدفت إلى الحصول على تفوق استخباراتي، ولكنه فشل بتحقيق ذلك الهدف.