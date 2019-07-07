الشرطة تتلف 127 مركبة غير قانونية وتحرر 22 مخالفة في ضواحي القدس

رام الله- وطن: اتلفت الشرطة، اليوم الاحد، 127 مركبة غير قانونية تم ضبطها خلال نشاط مروري نفذته خلال الـ24 ساعة الماضية في قرى وبلدات شمال غرب القدس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن قوة من مختلف الادارات والاقسام ومركز شرطة بدو في شرطة ضواحي القدس تساندها قوة من الشرطة الخاصة وأخرى من شرطة الحراسات، نفذت نشاطا مروريا خلال الـ24 ساعة الماضية في بلدات شمال غرب القدس المحتلة بهدف ضبط المركبات والدراجات النارية غير القانونية، كونها اداة جريمة متنقلة تسببت في حوادث سير قاتلة واستخدمت في ارتكاب جرائم سرقات وترويج مواد مخدرة.

وأضافت بأن قوة الشرطة تمكنت من اتلاف 127 مركبة ميدانيا تم ضبطها في الشوارع وفي المزارع، وحجزت 5 مركبات للتحقق من مدى قانونيتها وحررت 22 مخالفة مرورية كان ابرزها، مركبات غير مسجلة لدى اراضي السلطة الفلسطينية وتحميل ركاب مقابل اجر في مركبات خاصة.