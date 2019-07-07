"إسرائيل" تتحدث عن سكة قطار ستربطها بالسعودية ودول الخليج

وطن: كشف حساب "إسرائيل بالعربية" الرسمي أن وزير خارجية الاحتلال طرح خلال زيارته إلى "أبو ظبي" مبادرة لربط السعودية ودول الخليج مرورا بالأردن بشبكة السكك الحديدية الإسرائيلية وميناء حيفا.

وقال الحساب إن "المبادرة تتمخض عن طرق تجارة إقليمية أقصر وأرخص وأكثر أمانا، من شأنها دعم اقتصادات الدول".

وكانت خارجية الاحتلال قد كشفت النقاب عن زيارة الوزير يسرائيل كاتس للعاصمة الإماراتية أبو ظبي قبل نحو أسبوع، حيث ناقش مع مسؤول إماراتي كبير الجوانب الإقليمية والعلاقات بين الجانبين.

وكان كاتس قد ظهر في فيديو مصور، الاثنين الماضي، من أمام مسجد الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وأشاد بالتطبيع الجارف مع الدول الخليج، وخاطب الإسرائيليين قائلاً: "أنا متحمس للتواجد هنا في أبو ظبي لتمثيل مصالح إسرائيل مع دول الخليج. هناك تقدم ملحوظ في العلاقة بين إسرائيل ودول المنطقة. وسأواصل العمل مع رئيس الوزراء نتنياهو لتعزيز سياسة التعاون بناء على قدرات إسرائيل في المجالات المدنية، الأمن والمخابرات".

لمشاهدة الفيديو.. اضغط هنا

وأضافت وزارة خارجية الاحتلال في بيانها أن وزيرها زار أبو ظبي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لشؤون البيئة، وأنه طرح مبادرة "مسارات السلام الإقليمي" التي تشمل ربط المجالين الاقتصادي والإستراتيجي بين السعودية ودول الخليج عبر الأردن بشبكة السكك الحديدية لدولة الاحتلال.