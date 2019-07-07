اشتية: جاهز للذهاب إلى غزة .. وزيارتي للأردن تخدم الانفكاك عن الاحتلال.. واستراتيجيتنا هي إنهاء التبعية الاقتصادية

الاردن- وطن: رأى رئيس الوزراء محمد اشتية، أن "ورشة المنامة" التي عقدت الشهر الماضي، أسقطت مبادرة السلام العربية، وقال إنها وُلدت ميتة ومتعثرة، ولم تخرج بشيء.

واشترط اشتية عند الحصول على مساعدات مالية أن تأتي ضمن رؤية القيادة للدولة الفلسطينية، مضيفاً أن الجميع يدرك أن الصراع "الفلسطيني-الإسرائيلي" يحتاج حلاً سياسياً.

وأشار اشتية إلى عدم وجود قنوات اتصال رسمية حالية مع واشنطن، لكنه قال، إن هناك "وسطاء يبحثون معنا إعادة فتح الحوار مع واشنطن".

وقال إن جزءاً من "صفقة القرن" تم تنفيذه على الأرض، وأضاف أن "هناك من يعتقد في واشنطن أنه بالابتزاز سيجعلنا نستسلم".

واعتبر العلاقة مع العالم غير مرتبطة بالمسار التفاوضي مع إسرائيل.

وقال، إن دبلوماسيين غربيين قالوا لنا إنهم مُنعوا من طرح الأفكار السياسية.

وحول احتجاز اسرائيل للأموال الفلسطينية، قال اشتيه في لقاء خاص مع قناة "المملكة" الاردنية، إن الحكومة الفلسطينية ستقاضي "إسرائيل" دولياً على سرقتها للأموال الفلسطينية.

وأشار إلى وجود نية فلسطينية للذهاب إلى التحكيم الدولي لمقاضاة الاحتلال على سرقاته، مضيفاً: "طلبنا من فرنسا التدخل باعتبارها راعية الاتفاقيات الاقتصادية".

وقال، إن الحكومة الفلسطينية تعمل على تنويع الخيارات الاقتصادية عبر المساعدات والقروض.

وأبدى اشتية استعداده لزيارة غزة بقوله: "جاهز للذهاب إلى قطاع غزة غداً على أرضية اتفاق عام 2017"، مضيفاً أن حماس تريد المصالحة على أساس التقاسم الوظيفي.

وأظهر رئيس الوزراء جاهزية للذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية عامة.

وقال، إن الحكومة الحالية هي حكومة ائتلاف فصائلي تضم 6 فصائل، مبيناً أن: "حماس طلبت المشاركة في الحكومة، لكننا اشترطنا المصالحة أولا".

واشار الى أن فلسطين تعمل مع الأردن على التحضير لمؤتمر دولي مبني على قرارات الشرعية الدولية، مضيفاً أن المفاوضات الثنائية لم تعد العنوان لحل القضية الفلسطينية.

"نريد أن نذهب من الثنائي إلى المتعدد ... الرئيس عباس أبدى جاهزيته للذهاب لمؤتمر دولي".

وأضح ، أن القيادة الفلسطينية تُحضر في الوقت الحالي لمؤتمر دولي بالتنسيق مع الأردن على كامل مفاصل هذا المؤتمر المبني على أساس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وقال "نريد مؤتمراً دولياً يضمن الحفاظ على حل الدولتين وبما يضمن مشاركة دول الرباعية الدولية ودول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) ودول عربية تشمل الأردن ومصر والسعودية ودول عربية أخرى.

واتهم اشتية "إسرائيل" بأنها لا تريد حل الدولتين، ولا حل الدولة الواحدة، وقال: "إذا استمرت السياسة الإسرائيلية سنضع الاتفاقيات على الطاولة للانفكاك منها".

واقر اشتية بعدم وجود أفق سياسي، قائلاً، إنه "ربما يستمر لسنوات".

وحول زيارته إلى الأردن، قال اشتية، إنه أراد أن تكون زيارته الرسمية الأولى إلى الأردن، معتبراً أنها تخدم سياسة الانفكاك الاستراتيجي في العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي.

"استراتيجية الحكومة هي الانفكاك من واقع التبعية الاقتصادية للاحتلال... نعمل على الانفكاك التدريجي من الاحتلال الاستعماري".

ويريد اشتية تحسين العديد من المؤشرات الاقتصادية مع الأردن، مضيفاً: "نريد رفع مستوى الميزان التجاري بين الأردن وفلسطين".

وقال، إن الحكومة الفلسطينية تعمل على رفع نسب التحويلات الصحية إلى الأردن.

وأعلن عن وجود دراسة فلسطينية لاستيراد النفط المكرر من مصفاة البترول الأردنية، إضافة إلى طلب المزيد من التسهيلات لحملة البطاقة الزرقاء لدخول الأردن.