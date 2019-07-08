الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

وطن: شنّت قوات الاحتلال، الليلة وفجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة لمنازل المواطنين بالضفة الغربية طالت 25 مواطنا منهم قيادات وكوادر في حركة حماس وأسرى محررين.

وعُرف من المعتقلين

عبد الجبار جرار

مجدي أبو الهيجا

خالد الحاج

جمعة أبو خليفة

محمد سوقية

حسن محمد زغل

سلطان أحمد خلف

علام محمد صلاح

ماهر عابد

إبراهيم جبر

نضال عبد الهادي

عطا الجبالي

إبراهيم يونس

الأسير المُحرَر عبيدة جبور

الأسير المُحرَر أحمد خالد العمور

وفي مدينة القدس المحتلة شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات في قرية العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة وعرف منهم:

محمد زكريا عليان

مجد حلايقة

علي محمد مصطفى

محمد رمزي محيسن

وليد زياد عبيد

يزن أيمن عبيد