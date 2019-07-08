فيديو .. البرازيل تتوج بـ"كوبا أمريكا" لتاسع مرة في تاريخها

وطن: حقق المنتخب البرازيلي، لقب بطولة كوبا أمريكا 2019، المقامة على أرضه، بعد غياب دام 12 سنة كاملة.

وتفوقت البرازيل في النهائي، بصعوبة، على منتخب البيرو مفاجأة البطولة، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومنح الموهبة القادمة، إيفرتون سواريز، الأسبقية للبرازيل عند الدقيقة 15، بعد عرضية رائعة من نجم المباراة غابريل خيسوس.

وعند الدقيقة الرابعة والأربعين، وقع المدافع المخضرم تياغو سيلفا بخطأ فادح بعد لمس الكرة بيده، ليمنح حكم المباراة ركلة جزاء، ترجمها القائد والهداف البيروفي باولو غيريرو في الشباك، وهو الهدف الأول في مرمى البرازيل وحارسها المتألق أليسون بيكر، منذ بداية البطولة.

ولم تدم الفرحة البيروفية بالتعادل سوى أربع دقائق، ليتمكن خيسوس من منح التقدم مجددا لمنتخب بلاده عند الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه خيسوس عند الدقيقة 70، بعد تدخل عنيف من مهاجم مانشستر سيتي.

وحاولت بيرو استغلال النقص العددي، إلا أن البرازيل قضت على آمالها، بركلة جزاء، نفذها ريتشاليسون في الدقيقة 90، لتتوج للمرة التاسعة في تاريخها ببطولة كوبا أمريكا.