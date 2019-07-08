فيديو .. محاربو الصحراء يواصلون قتالهم نحو اللقب الافريقي الاغلى

رام الله - وطن للانباء: نجح منتخب الجزائر في التأهل لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية (كان 2019) المقامة في مصر بعد الفوز بثلاثية نظيفة على نظيره الغيني وهو الفوز الأكبر في ثمن نهائي البطولة حتى الآن.

وحافظ محاربو الصحراء على نظافة شباكهم في البطولة حتى الآن وأفلتوا من لعنة الهدف الأول التي أطاحت بمنتخبي المغرب ثم مصر من ثمن النهائي، حيث نجح المنتخبان في الخروج بشباك نظيفة في الدور الأول، لكن في الدور الثاني مني مرمى كل منتخب بهدف وحيد هو الأول في شباك كل منهما لكنه كان كفيلاً بخسارة المنتخبين والخروج من ثمن النهائي.

وأنهى محاربو الصحراء الشوط الأول بهدف حمل توقيع يوسف البلايلي في الدقيقة 24 إثر تبادل رائع للكرة مع المهاجم الخطير بغداد بونجاح، ليتوغل لاعب الترجي التونسي داخل المنطقة ويمر من المدافع الغيني ثم يسكن الكرة على يسار الحارس إبراهيم كوني.

وفي الشوط الثاني، عزز القائد رياض محرز تقدم الجزائر في الدقيقة 57 بعد تمريرة عرضية من إسماعيل بن ناصر على الجانب الأيمن، ليستلم نجم مانشستر سيتي الإنجليزي الكرة بطريقة فنية رائعة داخل المنطقة أتبعها بتسديدة متقنة على يسار الحارس كوني الذي اتجه إلى الناحية اليمنى.

وأنهى جناح نابولي الإيطالي، آدم وناس، الأمور تماماً بالهدف الثالث في الدقيقة 82 بعد أن ترجم انطلاقة رائعة ليوسف عطال في اليمين، ثم كرة عرضية متقنة استقبلها وناس بتسديدة رائعة داخل الشباك.

وبهذا يستمر رجال المدرب جمال بلماضي في تقديم عروضهم القوية في البطولة بحثاً عن حلم إضافة النجمة الثانية بعد غياب 29 عاماً منذ التتويج الوحيد لهم في نسخة 1990 التي استضافتها الجزائر.

وعاد المنتخب الجزائري للظهور مجدداً ضمن الثمانية الكبار بالقارة السمراء بعد أن ودع النسخة الماضية قبل عامين في الجابون من دور المجموعات.

وسيضرب محاربو الصحراء»موعداً في ربع النهائي مع المتأهل من مواجهة الإثنين الثامن من يوليو/تموز بين كوت ديفوار ومالي على ملعب (السويس)، وتقام مباراة ربع النهائي يوم الخميس المقبل على نفس الملعب.

وبهذا يبلغ عدد المنتخبات التي حجزت بطاقة تأهلها لدور الثمانية 6 حتى الآن: السنغال وبنين ونيجيريا وجنوب إفريقيا ومدغشقر والجزائر، بينما يتبقى الإعلان عن اسمين فقط بعد نهاية مباراتي الإثنين.

عربي بوست