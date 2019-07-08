الأسيرة فداء دعمس تشرع بإضراب مفتوح عن الطعام

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، إن الأسيرة فداء محمد يوسف دعمس (24 عاما) من بيت أمر، بدأت أمس اضرابا مفتوحا عن الطعام؛ احتجاجا على اعتقالها الإداري منذ 14 شهرا متواصلة.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن الاسيرة دعمس تقبع في سجن الدامون منذ شهر أيار 2018، وقد أمضت سابقا 9 اشهر في سجون الاحتلال وهي طالبة في جامعة القدس المفتوحة.

يذكر أن ستة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري في سجن النقب الصحراوي وسجن عوفر جنوب غرب رام الله، وهم كل من الأسير جعفر عز الدين (48 عاماً) من محافظة جنين، والأسير إحسان عثمان (21 عاماً) من محافظة رام الله والبيرة، والأسير أحمد زهران (42 عاماً)، والأسير محمد أبو عكر (24 عاماً) من مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم، والأسير مصطفى الحسنات (21) عاماً من مخيم الدهيشة، والأسير حذيفة حلبية (28 عاماً) من بلدة أبو ديس قضاء القدس.