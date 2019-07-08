الحراك الموحد لـ"وطن": جمدنا الاعتصام خوفاً على السلم الأهلي ... وُصفنا بالعمالة وتم الدعوة لقطع رؤوسنا ونملك مستندات تثبت فساد بعض المتنفذين

رام الله - وطن: أعلن الناطق باسم الحراك الفلسطيني الموحد عامر حمدان عن تجميد الاعتصام الذي كان من المقرر تنظيمه في 24 من الشهر الجاري ، الى حين الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية الناجمة عن احتجاز الاحتلال اموال المقاصة.

وأكد حمدان خلال حديثه لـبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري أن الحراك تلقى اتصالات من الاسرى داخل سجون الاحتلال لتأجيل فعالياتهم، وتدخل بعض الوساطات خوفا على السلم الأهلي، خاصة بعد تعرض الحراك لـحملة مضادة على مواقع التواصل الاجتماعي، تم خلالها وصف القائمين عليه بالـ"العمالة والجوسسة"، والدعوة الى قطع رؤوسنا .

وكان الحراك الفلسطيني الموحد دعا إلى النفير العام يوم الـ24 من الشهر الجاري على دوار المنارة وسط رام الله عند الساعة الخامسة مساء "رفضاً للفساد واختلاس المال العام"، مطالباً الرئيس والحكومة، بإقالة وزيري المالية شكري بشارة والخارجية رياض المالكي بسبب "الفساد وضعف الأداء الذي وصلت إليه الوزارتين".

وقال حمدان أنه "تم تقديم شكوى بخصوص رواتب الوزراء لهيئة مكافحة الفساد لكن الاجراءات تسير بشكل بطيء جدا، على الرغم من أنه ملف فساد واضح، إذ لا يمتلك وزير المالية أي قانون داعم بقراراه صرف رواتب 5000$ للوزراء "، مؤكدا أن "الشهر الماضي تم صرف 2500$ كنصف راتب للوزراء بإصرار وزير المالية على قراره الشخصي دون اي قانون".

وأضاف حمدان أن الحراك نشر أوراق تثبت تورط أحد المسوؤلين بتنفيذ خصومات ضريبية بقيمة 557 ألف شيقل دون وجه حق، كما أن الحراك يتحفظ على ملفي فساد لن يتم نشرهما في الفترة الحالية، كونهما سيتسببا بصدمة للمواطنين.

واكد حمدان على توجه الحراك للمطالبة بالرقابة على المال العام، في ظل ما وصفه بالتسيب في المصاريف بالمؤسسات الحكومية والوزارات وبعض المتنفذين وأبنائهم، وضعف الأداء الرقابي للمؤسسات المعنية بمراقبة أداء وشفافية الحكومة، مؤكدا ان الحراك يملك الدلائل والأوراق التي تثبت ذلك.

وقال حمدان أن نحو 38 مليار دولار و500 مليون دولار حصلت عليها السلطة الفلسطينية كمساعدات من العام 1994 وحتى الان، دون ان يتم استثمارها في بناء وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، ليطرح سؤالا حول "أين تذهب اموال المواطن الفلسطيني؟".

وشدد حمدان على ضرورة ترتيب الوضع الداخلي ومحاربة الفساد لتعزيز صمود الفلسطيني، في ظل ما تتتعرض له القضية الفلسطينية من ضغوطات، مشيرا إلى أن الحراك سيحارب الفساد بالقانون والنزول للشارع وهو حق يكفله الدستور.