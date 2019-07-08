فيديو .. "وطن" تنشر تفاصيل تسريب عقار في حي الصوانة للمستوطنين

رام الله - وطن: استولى مستوطنون صباح اليوم الاثنين، تحرسهم قوة عسكرية معزّزة من جنود وشرطة الاحتلال، على عقار سكني في حي الصوانة وسط القدس المحتلة.

وقال جواد صيام مدير مركز معلومات وادي حلوة لوطن أن عددا من المستوطنين ترافقهم قوات كبيرة من قوات الاحتلال استولوا على عقار سكني مكون من 4 شقق سكنية في حي الصوانة بالقدس المحتلة.

وأكد صيام أن العقار يقع بالقرب من مستوطنة "اورت" المقامة على اراضي المقدسيين، ويعود لعائلة ايهاب المُحضر.

من جانبه قال امين سر حركة فتح في منطقة الطور سليمان الصياد ان عقار حي الصوانة الذي جرى السيطرة عليه من المستوطنين صباح اليوم، تم بيعه وتسريبه قبل نحو 8 سنوات.

واوضح الصياد لوطن ، ان تفاصيل عملية بيع العقار معروفة لاهل القدس وتعود لقبل اكثر من 8 سنوات، وقد تم اطلاع الجهات الرسمية في السلطة على تفاصيل الصفقة.

واوضح الصياد ان العقار تم بيعه من قبل صاحبه الى رجل اعمال روسي قبل اكثر من 8 سنوات ، والذي قام بدوره ببيع العقار ونقله الى الجمعية الاستيطانية عطيرت كوهانيم.

ولفت الصياد الى ان صاحب المنزل الذي قام ببيع العقار سافر الى الاردن وافتتح هناك مشروعا لكنه فشل .

واشار الى ان عائلة صاحب المنزل كانت تسكن في العقار قبل ان تغادره قبل عدة اشهر.

من جانبه قال الناشط في حركة فتح في القدس فادي المطور لوطن ان ايهاب المُحضر صاحب المنزل قام ببيع العقار الى رجل اعمال روسي، وانه قام بالسفر الى اليونان لانهاء الصفقة.

واوضح المطور ان الروس قاموا بتسريب العقار الى المستوطنين، مشيرا الى ان صفقة التسريب معروفة وان السلطة قامت بالتحقيق مع شقيق ايهاب يوسف المحضر في وقت سابق.