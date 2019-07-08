عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وأغلقت شرطة الاحتلال الساعة الحادية عشر صباحاً باب المغاربة، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية للمستوطنين المتطرفين، وتجولهم في باحات الأقصى.

وأفاد مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة فراس الديس بأن 50 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته.

وأشار إلى أن شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى واصلت التضييق على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى، واحتجزت بعض هوياتهم الشخصية قبيل الدخول إليه.