"الوطني" اول بنك في فلسطين وثاني بنك في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ينجح في تعريف حسابه على WhatsApp كحساب أعمال معتمد

وطن: تماشيا مع خطته للتحول الرقمي (Digital Transformation)، أعلن البنك الوطني عن تعريف حسابه على تطبيق WhatsApp كحساب أعمال معتمد، ليصبح أول بنك في فلسطين وثاني بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا MENA Region، يمتلك حساب أعمال معرف ومعتمد من WhatsApp. ويعتبر برنامج حساب الأعمال من WhatsApp من البرامج الحديثة نسبيا والذي لا يزال مقتصرا على عدد قليل من الشركات التي نجحت باعتماد حساباتها عليه كحسابات تجارية مثبتة. وعليه، يظهر الآن بجانب اسم حساب البنك على التطبيق علامة تحقق خضراء تشير الى ان الحساب هو حساب أعمال معرف ومثبت.

وتعليقا على ذلك أعرب مدير عام البنك الوطني أحمد الحاج حسن عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد، مؤكدا ان موافقة شركة عالمية مثل WhatsApp على إعطاء البنك الوطني الفرصة ليكون ضمن الشركات القليلة المشاركة من حول العالم في البرنامج التجريبي لحساب الأعمال المعتمد، يضع البنك الوطني على الخارطة العالمية للمصارف والشركات من جديد.

وأوضح الحاج حسن، أن البنك يسعى الى تحسين تجربة عملائه المصرفية بتطوير قنواته المتكاملة Omni-Channels، وتعريف الحساب على WhatsApp اليوم كحساب أعمال أساسي هو خطوة كبيرة في هذا الاتجاه، مضيفا الى كون هذه الخطوة تمنح ثقة ومصداقية أكبر لجمهور المتعاملين مع البنك عند التواصل مع مركز الخدمات الرقمية وتلقي الخدمات المصرفية وبشكل آمن خاصة وان حساب الأعمال المعتمد يقدم تشفيرا إضافيا على الرسائل، الأمر الذي يعطي للعملاء خصوصية أكبر عند تلقي الخدمات البنكية.

وأضاف الحاج حسن، نحن نقدم مجموعة من الخدمات المصرفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال مركز الخدمة الرقمية، وهذه الخطوة تمكننا من تطوير باقة جديدة من الخدمات الأكثر تخصصية، وتفتح المجال امامنا لتحويل العلاقة بين العميل والبنك الى علاقة باتجاهين عن طريق المميزات التي يقدمها لنا حساب الاعمال على WhatsApp.

وتأتي هذه الخطوة باتجاه تعزيز دور البنك الريادي في مواكبة وإدخال الخدمات الرقمية الى السوق المصرفي الفلسطيني، حيث كان البنك الوطني السباق الى إطلاق مركز خدمات رقمي هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، إضافة الى إدخاله لخدمة الصراف الآلي دون بطاقة Cardless ATM كجزء من الخطوات التي ينتهجها البنك في رحلة التحول الرقمي Digital Transformation Journey. ويعمل البنك حاليا على تطوير وإطلاق المزيد من الخدمات الرقمية الجديدة وإدخال آخر ما توصلت اليه التكنولوجيا الرقمية الحديثة الى الجهاز المصرفي الفلسطيني.

والجدير ذكره، ان الموافقة من WhatsApp على تعريف حساب البنك الوطني كحساب أعمال جاء بناء على تحليل تاريخ الحساب الذي يمتلكه البنك الوطني، ونسبة التفاعل وسرعة الرد على الاستفسارات وعدم وجود أي أسئلة أو استفسارات عالقة لم يتم الإجابة عليها من قبل طاقم مركز الخدمة الرقمية، مما زاد من النقاط التي حصل عليها البنك ليتم اعتماده لديها.