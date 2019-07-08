اشتية: اجتماعات الأردن تؤسس لمرحلة جديدة ووفد وزاري مماثل للعراق الاثنين المقبل

وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن اجتماعات الوفد الوزاري في الأردن كانت ناجحة وفاعلة وعملية وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون، وإن وفداً وزارياً مماثلاً سيتوجه إلى العراق يوم الاثنين المقبل.

وأوضح اشتية بكلمته في جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الاثنين، بمدينة رام الله، أن وفداً من رجال الأعمال الفلسطينيين سيرافق الوفد الوزاري المتوجه إلى العراق، من أجل فتح آفاق التعاون في شتى المجالات.

وبين أن هذه الزيارة جاءت بتوجيه من الرئيس محمود عباس "الذي أراد لنا أن نفتح كل ما هو ممكن من آفاق بالتعاون العربي وبتعزيز العمق العربي في استراتيجيتنا الرامية إلى الانفكاك من التبعية التي فرضها علينا واقع الاحتلال".

وفي سياق آخر، تطرق رئيس الوزراء إلى دراسة تجري بالتنسيق مع الأمم المتحدة استناداً لقرار الجمعية العمومية، تتعلق بتكلفة الاحتلال، موضحاً أنه تم تكليف منظمة الأمم المتحدة للتجارة "الأونكتاد" لإجراء الدراسة.

وأضاف: "هذه الدراسة مبنية على الفرق المالي بين أداء الاقتصاد الفلسطيني اليوم تحت الاحتلال، وماذا لو لم يكن هذا الاقتصاد تحت الاحتلال"، وستقدم نتائج هذه الدراسة في تقرير مفصل للجمعية العامة للأمم المتحدة، لمحاسبة الاحتلال دوليا.

وشكر اشتية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على استضافته ألف حاج من أسر الشهداء هذا العام، وقال: "هذه بالنسبة لنا رسالة عربية إسلامية ردا على اقتطاعات أموال الشهداء والأسرى والقرصنة التي تقوم بها إسرائيل".