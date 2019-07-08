هل يُسقِط التباينُ الاجتماعيّ "إسرائيل"؟

كتب: علاء الريماوي

منذ احتجاجات الأفارقة في دولة الكيان، أجرت معي أكثر من ثماني وسائل إعلام مقابلات حول امكانية انهيار دولة الكيان الإسرائيلي، من خلال البوابة الاجتماعية والتفكك القائم في داخله.

هذه الفرضية يحتج أصحابها عبر أمثلة يقدمونها، تتعلق بضعف الرابط الديني وانقسام الحاخامية بين شرقي وغربي.

فالشرقي مرجعيته الدينية تنقسم بين روسي وافريقي وأصول عربية، والغربي ينقسم بين التيار الأصولي والتنويري.

حجم التباين بينهم في قضايا المرجعيات، والفتوى وقبول الآخر كبير، يصل حد الاختلاق والتكفير.

ليس هذا فقط، بل هناك أيضا التباين والتفريق من حيث العدالة والشعور بالرضا على أساس المنشأ، غربي على رأسه الولايات المتحدة ثم بريطانيا وألمانيا وفرنسا، ثم يتوالى التمييز بحسب متانة الطائفة وقربها من أوروبا، وصولا الى التباين الفاحش حين الحديث عن البنية الشرقية التي تشكل الكتلة الاجتماعية الاهم في الكيان، على صعيد القيام بالأعباء، وكونها الأقل تكلفة بالمقارنة مع البنية الغربية على الدولة.

المعطيات في جانب العدالة والشعور بالتفرقة بين الطوائف والقناعة بذلك، بلغ ما نسبته 82% في المجتمع الصهيوني، بحسب استطلاعات الرأي، سواء في جوانب توزيع الثروة وأماكن السكن، الفرص، عدالة الحكم ، وغيرها من الملفات الأساسية التي تعبر عن المواطنة.

في هذا السياق بلغ شعور الافارقة على سبيل المثال في جانب المواطنة، "أن المؤسسة لا تتعامل معهم كيهود بنسبة تزيد عن 60%، ذات النسبة تنطبق على الشرقيين من أصول عربية خاصة حين الاقتراب من المراكز الحساسة".

المزاج العنصري في الكيان يمكن مشاهدته في حقول التعليم، الصحة الجيش التراتبية في الهيكل الاداري داخل الدولة، إذ يمكن الحديث في هذا الملف بشكل واسع وكبير.

هذا الواقع صحيح و مثبت، وله أثر كبير على اليهود من حيث شعورهم بالمواطنة الكاملة والانتماء للدولة، لكن هذا الشعور لم يتحول الى دافع جوهري سيؤدي الى إسقاط الكيان لأسباب أربعة:

أولا: الكيان منذ نشأته غلب على تكوينه تحقيق الاهداف عبر الحالة الجمعية، التي نجخت في تحقيق انجازات مهولة لصالح اليهود المكروهين في العالم، الأمر الذي ظل في عقل اليهودي راسخا بأن الكيان موطن المهاجرين اليه على رغم من كل الملاخظات، والانطباعات عن الكيان.

ثانيا: الدولة في الكيان راسخة بمؤسسات، متينية في جوانب القضاء الجيش، الاقتصاد، الصحة الرفاهية، المبنى الديمقراطي (لليهود) الأمر الذي يجعل حالة المواطنة قريبة من الولاء للدولة حتى لو تباينت الفجوات بين المجتمع.

ثالثا: القناعة بالمشروع مصلحيا... لا زال يشعر المواطن في الكيان، بمكانة دولته واحترام العالم وحاجته لوجود الكيان، في ظل رابط الخوف الذي يجمع اليهود في مواجهة الاخطار غير المنتهية في عقليتهم والتي تحرض المؤسسة على ايجادها لجمع البنية المتباينة على هدف البقاء.

رابعا: الاستقرار في محيط محترق: لا زال الكيان يوفر حالة استقرار في محيط محترق، مع نجاحات في تقليل الاخطار الناشئة عن طبيعة الكيان.

هذه الرباعية كفيلة بالابقاء على تماسك الكيان، وخبوا موجات الاحتجاج أو القدرة على السيطرة عليها من خلال وسائل محتلفة كما جرى في حالة الدروز العام الماضي، التظاهرت الاجتماعية منذ 10 سنوات وصولا الى التظاهرات التي قادها الاثيوبيين.

السؤال الأهم: متى يمكن لضعف بنية المجتمع الصهيوني التأثير على الكيان ؟

هذا السؤال يحتاج الى عوامل ثلاثة:

أولا: ظهور قوى تهدد دولة الاحتلال: حيث أثبتت الدراسات، أن ميول المجتمع الصهيوني للهجرة قائم حين اشتداد وتيرة المقاومة أو تغير البيئة الأمنية المحيطة بالكيان.

ثانيا: ارتباك أداء دولة الاحتلال الاقتصادي، الأمر الذي يدفع قطاعات واسعة من فئة الشباب الهجرة كما أشارت الى ذلك كثير المعطيات اخرها، استطلاع رأي نشرته صحيفة هآرتس بأن 52% من الشباب يفكرون بفرص عمل خارج الكيان.

ثالثا: اختلال مركز إسرائيل في العالم، الأمر الذي سينعكس بدوره على القناعة بجدوى المشروع.

خلاصة الأمر: عجز العرب جعلهم يأملون التغيير عبر البوابة القدرية، انتهاء اسرائيل من داخلها، العدالة عبر موت الحاكم الظالم، التداول بمرض مزمن يصيب ولي الأمر، الغنى بالدعاء، التغيير بالحلم.

الحقيقة، حين الحديث عن التغيير، جاءت عبر ما قاله المثل العامي ( ما بحرث الأرض الا عجولها)، ولا يحقق النصر الا ارادة جيل يصنع التضحية، وأمة تحاول النهوض بالاتكاء على سيوفها، وعقولها، تقدم الرؤية على العشوائية.

سنظل مجتمعا قريبا من رؤية الحمار، في البقاء والرزق والكرامة، التي يمنحه إياها الفلاح.