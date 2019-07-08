آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

غزة- وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني مساء اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء.

وقالت الداخلية في بيان بها، إن السفر سيكون غدًا للمتبقي من الحافلة الرابعة والحافلتين الخامسة والسادسة من كشف (7/4).

وأكدت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غدًا الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت لضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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