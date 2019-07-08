رئيس بلدية كوبر لوطن: الأراضي المهددة بالمصادرة مساحتها 866 دونماً.. أهالي كوبر: علمنا صدفة بقرار مصادرة أراضينا

وطن- ريم أبو لبن: أكد رئيس بلدية كوبر، عزات بدوان، بأن حكومة الاحتلال لم تبلِّغ بشكل مباشر 21 عائلة من البلدة بمصادرة أراضيهم، حيث تم تعليق بلاغ المصادرة قبل 40 يوماً لدى إدارة الاحتلال في "بيت ايل"، دون علم مالكي الأراضي، وعليه لم يتبقَ من الوقت المحدد للمصادرة سوى 4 أيام.

وقال بدوان لوطن: "لم نعلم بالأمر، وقد بُلغنا قبل يومين ومن خلال مواطن وبمحض الصدفة، حيث شاهد بلاغ المصادرة معلقا في بيت إيل".

وذكر بدوان بأن مساحة الأراضي المهددة بالمصادرة من قبل الاحتلال تصل إلى 866 دونم، وجزء منها يقع في الأرضي التي يصنفها الاحتلال (ب) والتي تخضع للسيطرة الفلسطينية ومساحتها 22 دونما.

وأضاف بدوان: "لقد منحنا التراخيص في مناطق (ب) ولكن الاحتلال ووفق خرائطة يرى بأن تلك المناطق مصنفة (سي) وبالتالي هذه سياسية للاستيلاء على الاراضي".

وأشار بدوان خلال حديثه بأن البناء الاستيطاني قد بدأ في بلدة "كوبر" وقرية "بيتللو" منذ عام 1983، حيث تم استعادة 130 دونم كانت قد استولت عليهم سلطات الاحتلال، ولكن الاحتلال عاود مصادرة 250 دونم .. وبالتالي مسلسل المصادرة مستمر منذ سنوات طويلة لبلدة كوبر الواقعة شمال غرب رام الله.

وأكد بدوان بأن اتفاقا قد جرى ما بين البلدية وهيئة الجدار والاستيطان لوضع الأمور في نصابها وتحديد أسماء كافة المتضررين من أهالي البلدة وتعين محامين من قبل الهيئة لرفع قضايا ضد الإجراءات التعسفية للاحتلال.

وأضاف :"لن نتنازل ونحن سنستكمل إجراءات التسوية ومسح الأراضي وتطويبها رغم قرار الاحتلال، وقد طلبنا من المتضريين القدوم في الغد من أجل عقد اجتماع مع الهيئة وللتوقيع على الوكالات بتوكيل محاميين من الهيئة، ورغم قصر المدة المتبقة إلا انه قد نتمكن من تمديد القرار الصادر عن الاحتلال بالمصادرة".

وفي السياق ذاته، أكد عضو بلدية كوبر، لطفي نصار، لوطن بأن الاحتلال لم يبلغه هو وعائلته بمصادرة أراضيهم، إذ جاء اسمه ضمن قائمة المهددة أراضيهم بالمصادرة، حيث يملك نصار قرابة 20 دونماً في منطقة الباطن في كوبر وتلك الأراضي "بور".

وأضاف نصار: "لم أُبلغ سوى البارحة بالأمر، خاصة وأننا لا نملك الوقت الكافي.. وهذا النهج يتبعه الاحتلال لمحاصرتنا وتحقيق أهدافه".

وقال :"سنقاوم الاحتلال، ونسعمر الأرض ولن نتركها هكذا، وحجتهم بأنها أملاك غائب، ونحن المالكون لها، وقد أجرينا مسح لاراضي كوبر ولم يصدر أي اعتراض من قبل الاحتلال، وقد تفاجأنا بقرار المصادرة".