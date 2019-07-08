تمديد توقيف الفتى همام الحسيني وفرض الحبس المنزلي على والده

رام الله- وطن: مددت سلطات الاحتلال، يوم الاثنين، توقيف الفتى المقدسي همام الحسيني من سكان حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، ليوم الخميس القادم.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الحسيني من منزله في حي الشيخ جراح الأسبوع الماضي، وحولته للتحقيق في زنازين "المسكوبية"، واستدعت صباح اليوم شقيقته زهراء للتحقيق ومن ثم أفرج عنها.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال اعتقلت والده الشيخ محمد الحسيني (64 عامًا) بعد استدعائه للتحقيق وأفرج عنه بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام، وعدم الاتصال بالهاتف لمدة شهر وكفالة 1000 شيكل.

وفي السياق، مددت سلطات الاحتلال الحبس المنزلي المفروض على المقدسية حياة الزغل من حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك لمدة 5 أيام إضافية.

وذكر مركز المعلومات أن شرطة الاحتلال مددت الحبس المنزلي للسيدة الزغل بعد استدعائها للتحقيق مجددًا، بتهمة "عرقلة عمل الشرطة".

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الزغل وزوجها ونجليها الجمعة الماضي، بعد احتجازهم في حي رأس العمود، وأفرجت عنها السبت بشرط الحبس لمدة 5 أيام، ثم مدد لها مرة أخرى ليصبح 10 أيام.

وكانت الزغل أصيبت بكسور بالكتف ورضوض مختلفة، جراء الاعتداء عليها وعلى زوجها وطفليها إبراهيم وحسين خلال اعتقالهم.

وفي سياق متصل، أفرجت سلطات الاحتلال عن الفتى إبراهيم الزغل بعد توقيفه لمدة يومين، بشرط الحبس المنزلي لمدة 10 أيام وكفالة قيمتها 1000 شيكل.

كما مددت شرطة الاحتلال اعتقال الفتى المصاب علي بلال طه (15 عامًا) ليوم الثلاثاء القادم، حيث قدمت نيابة الاحتلال العامة خلال "جلسة التمديد الغيابية" تصريح مدعي عام لتقديم لائحة اتهام ضده.

وكان طه اعتقل عند حاجز مخيم شعفاط الثلاثاء الماضي، بعد إصابته بالرصاص الحي في قدمه وأجريت له عمليات جراحية لإزالة الرصاص ولوضع البلاتين ولأعصاب القدم.